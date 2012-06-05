وستروله خواستار اجرای طرح صلح عنان درباره سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گیدو وستروله" خواستار عکس العمل شدیدتر غرب علیه دولت سوریه شد.

وزیر امور خارجه آلمان امروز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر با بیان اینکه خشونتها در سوریه همچنان ادامه دارد، مدعی شد که غرب باید فشار خود به نظام این کشور را افزایش دهد.

این سیاستمدار حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP)همچنین تاکید کرد تنها راه حل مسئله سوریه دیپلماسی و اجرای طرح "کوفی عنان" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد است.

وستروله که از دیروز تور پنج روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرده، امروز با "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر و نیز "شیخ حمد بن جاسم جابرآل ثانی" همتای قطری خود دیدار و گفتگو کرد. بر این اساس، محور گفتگوهای وزیر امور خارجه آلمان در این دیدارها وضعیت سوریه و نیز موضوع هسته ای ایران بوده است.

گفتنی است مقصد بعدی وستروله امارات متحده عربی خواهد بود. وی امشب در ابوظبی مورد استقبال "عبدالله بن ساجد آل نهیان" وزیر خارجه امارات قرار می گیرد.