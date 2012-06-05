  1. سیاست
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

دقایقی پیش؛

احمدی نژاد وارد پکن شد

احمدی نژاد وارد پکن شد

رئیس جمهور به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با رئیس جمهور چین و همچنین برخی از سران حاضر در این اجلاس دقایقی پیش وارد پکن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شامگاه سه شنبه به وقت محلی پس از ورود به فرودگاه پکن مورد استقبال معاون وزیر خارجه و سفیر جمهوری خلق چین در تهران قرار گرفت.

رئیس جمهور در سفر خود به چین قرار است پیش از ظهر پنج شنبه در دوازدهمین اجلاس سران همکاری های شانگهای سخنرانی کند و صبح روز جمعه نیز به وقت محلی با هوجین تائو ، رییس جمهور چین دیدار و در خصوص مسائل فی مابین و منظقه ای بحث و تبادل نظر کند.

دیدار و گفتگو با اساتید و دانشجویان دانشگاه پکن و همچنین ایرانیان مقیم این کشور از دیگر مهمترین برنامه های کاری دکتر احمدی نژاد در سفر به چین به شمار می رود.

کد مطلب 1619428

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