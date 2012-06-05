احمدی نژاد وارد پکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شامگاه سه شنبه به وقت محلی پس از ورود به فرودگاه پکن مورد استقبال معاون وزیر خارجه و سفیر جمهوری خلق چین در تهران قرار گرفت.

رئیس جمهور در سفر خود به چین قرار است پیش از ظهر پنج شنبه در دوازدهمین اجلاس سران همکاری های شانگهای سخنرانی کند و صبح روز جمعه نیز به وقت محلی با هوجین تائو ، رییس جمهور چین دیدار و در خصوص مسائل فی مابین و منظقه ای بحث و تبادل نظر کند.

دیدار و گفتگو با اساتید و دانشجویان دانشگاه پکن و همچنین ایرانیان مقیم این کشور از دیگر مهمترین برنامه های کاری دکتر احمدی نژاد در سفر به چین به شمار می رود.