علی فتح‌الله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بحث استعفای من در جلسه امروز هیات مدیره باشگاه استقلال مطرح شد و دوستان از جمله آقای رسولی‌نژاد با استعفای من مخالفت کردند. قرار شد مسائل و مشکلاتی که به وجود آمده بود را فراموش کرده و پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید براینکه از امشب با قدرت در امر یارگیری برای تیم فوتبال استقلال اقدام خواهد کرد، افزود: هواداران استقلال به هیچ عنوان نگران نباشند. بنده به عنوان مدیرعامل باشگاه به آنها قول می‌دهم تیمی قوی و قدرتمند را برای فصل آینده تدارک خواهیم دید، حتی قوی‌تر از تیم کهکشانی که فصل گذشته داشتیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که "این امکان وجود دارد که شما را تنها برای تقویت تیم استقلال در فصل نقل و انتقالات حفظ کرده باشند و در آینده‌ای نزدیک بازهم مشکلات بین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال سر باز کند؟"، گفت: یکی از موارد مهمی که در نشست امروز مطرح شد این بود که مشکلات گذشته دیگر تکرار نشود و من با اطمینان از این موضوع در استقلال ماندنی شدم اما اگر یک درصد هم اینطور نباشد و بخواهند از من فقط برای یارگیری استفاده کنند، مهم نیست چون وظیفه دارم به خاطر هواداران استقلال این کار را انجام دهم.

فتح‌الله‌زاده با تاکید براینکه در هیات مدیره باشگاه استقلال همه هم قسم شده‌اند که برای سربلندی این تیم تلاش کنند، در خصوص احتمال بروز اختلاف نظر دوباره بین مسئولان باشگاه گفت: من در گذشته نیز همیشه بزرگان باشگاه را کنار هم نشانده‌ام و هیچ مشکلی به وجود نیامده است. مطمئن باشید پورحیدری همچنان به عنوان سرپرست به کار خود ادامه می‌‎دهد.

وی در خصوص ادامه فعالیت معاونان باشگاه استقلال گفت: قطعا علی نظری جویباری و علی امیری به کار خود در استقلال ادامه می‌دهند. نظری جویباری قبل از اینکه با من آشنا باشد، از دوستان امیر قلعه نویی بود. امیری نیز همواره در سخت‌ترین شرایط در باشگاه استقلال کار کرده و دلسوزانه به این تیم خدمت کرده است. با این شرایط قطع همکاری با نظری جویباری و امیری منطقی نیست.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که "چند درصد از بازیکنان فصل گذشته تیم استقلال در فهرست قلعه نویی هستند؟"، اظهار داشت: 85 درصد از بازیکنان فصل گذشته در فهرست قلعه نویی هستند. براساس تاکید سرمربی تا زمانی که فهرست بازیکنان تیم برای فصل آینده کامل نشود، خروجی نخواهیم داشت.

فتح‌الله‌زاده از مذاکره خود با دو بازیکن بزرگ ظرف 24 ساعت آینده خبر داد و گفت: یکی از این بازیکنان مهاجمی بزرگ در تیم ملی فوتبال ایران است که باشگاه‌های دیگر هم به دنبال او هستند. ما با این بازیکن به توافق اولیه رسیده‌ایم و بزودی با او قرارداد امضا خواهیم کرد.

وی همچنین از تمایل امیر قلعه نویی برای ادامه همکاری با مجتبی جباری و سیدمهدی رحمتی یاد کرد و در خصوص توافق رحمتی با باشگاه مس کرمان گفت: این موضوع صحت ندارد، چون رحمتی دستیار مدیرعامل استقلال است و خودش باید بیاید و در گرفتن بازیکن به من کمک کند! بنابراین او نه تنها به مس نمی‌رود، بلکه در یارگیری نیز به من کمک خواهد کرد.