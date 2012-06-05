پروازهای فرودگاه خرم آباد افزایش می یابد/ برگزاری هفت پرواز در هفته

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر سه شنبه در شورای مسکن استان لرستان اظهار داشت: قول می دهیم که افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از این پس هر روز یک پرواز از فرودگاه خرم آباد به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته از این پس سه پرواز توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر و چهار پرواز نیز توسط شرکت هواپیمایی ماهان برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش وضعیت پروازهای نامنظم فرودگاه خرم آباد به چالشی جدی پیش روی این استان تبدیل شده به طوریکه هنوز برای این مشکل با وجود گذشت سالها چاره ای اندیشیده نشده است.

این در حالیست که بارها به دلیل وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد بسیاری از همایشها در لرستان لغو شده یا حتی بسیاری از مسئولان ملی قید آمدن به لرستان را زده اند.

به هر حال این وضعیت حاکم بر فرودگاه خرم آباد علاوه بر اینکه حضور مسئولان ملی در این استان را کمرنگ کرده موجب انتقادات پر شمار سرمایه گذاران نیز از این وضعیت شده است به طوریکه برخی از سرمایه گذاران یکی از دلایل عدم حضور در این استان را نبود پروازهای منظم عنوان می کنند.

این روند به گونه ای است که بسیاری از مسئولانی که به لرستان قدم می گذارند از منظم نبودن و تعداد محدود پروازهای فرودگاه خرم آباد به عنوان مانعی پیش روی توسعه لرستان یاد می کنند.

به هر روی امید می رود که وعده وزیر راه و شهرسازی در زمینه افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد محقق شود تا یکی از موانع پیش روی توسعه لرستان در مسیر رفع شدن قرار گیرد.