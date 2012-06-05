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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۵

جشن مولود کعبه در فاضل آباد برگزار شد

جشن مولود کعبه در فاضل آباد برگزار شد

فاضل آباد - خبرگزاری مهر: جشن مولود کعبه به مناسبت دوازدهمین سال تاسیس هیئت جوانان امیرالمومین (ع) فاضل آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ محمد علینژاد مدرس حوزه عصر سه شنبه در این مراسم افزود: نشر و گسترش دین اسلام و فرهنگ اهل بیت  (ع) موجب آبادانی زمین و شادابی انسانها می شود.

وی اظهار داشت: علی (ع) عین ولایت بود و به همراه حضرت فاطمه زهرا (س) ولایتمداری را به اثبات رساندند.

وی عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ اهل بیت (ع)  و قرآن در بین نوجوانان و جوانان با تشکیل هیئتهای مذهبی نهادینه شود.

این مدرس حوزه یادآورشد: خوشبختانه در سالهای اخیر بر تعداد هیئتهای مذهبی و نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این هیئتها افزوده شده است.

وی به خطر تهاجم فرهنگی بیگانگان اشاره کرد و گفت: ماهواره ها و سایت های مستهجن از سوی استکبار جهانی در تلاشند تا نسل جوان را به انحراف کشانند و وظیفه ماست که جوانان را با برنامه های مذهبی، فرهنگی و هنری نجات دهیم.

کد مطلب 1619435

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