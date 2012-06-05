جشن مولود کعبه در فاضل آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ محمد علینژاد مدرس حوزه عصر سه شنبه در این مراسم افزود: نشر و گسترش دین اسلام و فرهنگ اهل بیت (ع) موجب آبادانی زمین و شادابی انسانها می شود.

وی اظهار داشت: علی (ع) عین ولایت بود و به همراه حضرت فاطمه زهرا (س) ولایتمداری را به اثبات رساندند.

وی عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ اهل بیت (ع) و قرآن در بین نوجوانان و جوانان با تشکیل هیئتهای مذهبی نهادینه شود.

این مدرس حوزه یادآورشد: خوشبختانه در سالهای اخیر بر تعداد هیئتهای مذهبی و نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این هیئتها افزوده شده است.

وی به خطر تهاجم فرهنگی بیگانگان اشاره کرد و گفت: ماهواره ها و سایت های مستهجن از سوی استکبار جهانی در تلاشند تا نسل جوان را به انحراف کشانند و وظیفه ماست که جوانان را با برنامه های مذهبی، فرهنگی و هنری نجات دهیم.