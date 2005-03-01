اوضاع شهر طرابلس لبنان بحراني اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هم اكنون فضاي بحراني و متشنجي برشهرطرابلس به عنوان يكي از بزرگترين شهرهاي شمالي لبنان و محل تولد عمركرامي نخست وزير لبنان حاكم شده است.



افراد مسلح با شليك تيرهوايي درحال گشت زني درخيابانهاي اين شهر هستند و ازمغازه داران مي خواهند در اعتراض به استعفاي كابينه كرامي مغازهاي خود را تعطيل كنند.

شاهدان عيني مي گويند: خانواده هاي لبناني براي همراهي كردن كودكانشان ازمدرسه تا خانه شتاب كرده اند ضمن اينكه تمام دربهاي دانشگاهها بر روي دانشجويان بسته شده است .

دراعلاميه هايي كه در سطح شهر طرابلس منتشر شده است، طرفداران كرامي مردم را به مقابله با توطئه هاي معارضان دولت كه مي روند تا لبنان را به آتش بكشند دعوت كردند.

طرفداران كرامي از طريق بلندگوها مردم را به شركت در مراسم تشييع جنازه و تدفين "فادي احمر" يكي از طرفداران كرامي فرا خواندند. اين شهروند لبناني شب گذشته در شهرطرابلس به ضرب گلوله افراد ناشناس كشته شد.

صدها نفر از طرفداران خشمگين نخست وزير لبنان عصر روز گذشته به مراكز احزاب معارضان دولت حمله برده و اين مراكزرا تخريب كردند و حتي طرفداران رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان را مورد حمله قرار دادند.

پليس لبنان ناچارشد منزل احمد فتفت يكي ازنمايندگان معارض دولت را تخليه كند.اين نماينده پارلمان لبنان چندين تهديد به قتل را دريافت كرده است.