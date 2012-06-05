81.5 کیلوگرم مواد مخدر در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعباس غلامزاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: این میزان مواد مخدر شامل 80 کیلوگرم تریاک و 1.5 کیلوگرم هروئین بوده که قرار بوده محموله هروئین از مقصد ارومیه به سمت خوزستان انتقال داده شود که این محموله در لرستان کشف و ضبط شد.

وی افزود: 80 کیلوگرم تریاک کشف شده نیز در سیلندر خودرو جاسازی شده بود که مبدا حرکت سوداگران از استان فارس بوده و در لرستان دستگیر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان گفت: در ارتباط با محموله تریاک پنج نفر و هروئین مکشوفه نیز سه نفر دستگیر و دو خودروی نیسان و زانتیا هم از سوداگران مرگ به دست آمده است.

سرهنگ غلامزاده با اشاره به رشد 31 درصدی کشفیات مواد مخدر و انهدام باندهای قاچاق طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ادامه داد: در این مدت 348 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 2178 نفر معتاد از جمله 200 نفر معتاد پر خطر و آلوده نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی و یا به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان گفت: نیروی انتظامی در سه بخش حمل، انهدام باند و برخورد با خرده فروشان با تلاش شبانه روزی و جدیت در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح استان فعالیت دارد.