تیم سایپای البرز را به صورت آماده روانه لیگ برتر می کنیم

مجتبی تقوی در خصوص آخرین وضعیت نارنجی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تعطیلات تمرینات آغاز فصل جدید لیگ برتر را از 14 خرداد آغاز کزدیم و قصد داریم تیم آماده ای را روانه لیگ برتر کنیم.

وی ادامه داد: قدر فرصت را باید بدانیم دوران بدنسازی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تمام تلاش خود را کنیم تا بازیکنان دچار مصدومیت نشوند.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز یادآور شد: پس از تکمیل شدن بازیکنان قصد داریم یک اردوی خارج از کشور برگزار کنیم و انجام تمرینات منظم و دیدارهای تدارکاتی می تواند بازیکنان را هماهنگ کنند همچنین نیازهای خود از جمله بازیکنانی که برای تقویت سایپا باید به ترکیب تیم اضافه شوند را به مدیریت باشگاه اعلام کرده و امیدوارم در جذب آنها موفق باشند.

وی گفت: خوشبختانه مدیر عامل جدید باشگاه سایپا نیز شناخت خوبی از شرایط فوتبال ایران داشته و تلاش دارد تا سایپا را به جایگاه اصلی خود در لیگ برتر برساند.