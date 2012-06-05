سفیر آمریکا فرا خوانده شد/ توافق اروپا و اسلام آباد درباره نهاد ضدتروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "داون" پاکستان گزارش داد که در پی حمله افراد ناشناس به یک ایست بازرسی در منطقه مهمند در شمال غرب این کشور 4 نیروی امنیتی و 20 عضو طالبان شدند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است و گزارش تکمیلی در این باره که آیا طالبان افغانستان یا پاکستان مسئول این حمله بودند، منتشر نشده است.

خبر دیگر اینکه مقامات پاکستانی گزارش دادند امروز سه شنبه در پی گسترش حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در مناطق قبیله نشین، دولت پاکستان سفیر ایالات متحده در اسلام آباد را به وزارت خارجه فرا خواند.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که در پی حمله دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی دست کم 16 نفر کشته شدند. حمله روز گذشته سومین حمله در وزیرستان شمالی در سه روز گذشته بود.

هدف روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا دره ای در وزیرستان شمالی بوده که به ادعای منابع غربی یکی از مهمترین مراکز تجمع شبه نظامیان به شمار می رود.

بر اساس اعلام دولت پاکستان، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا سبب افزایش احساسات ضد آمریکایی در پاکستان می شود و به دلیل خسارتهای جانی و مالی که در این حملات به مردم وارد می شود واشنگتن نباید انتظار زیادی از اسلام آباد داشته باشد.

اما مقامات آمریکایی ادعا می کنند که انجام چنین حملاتی که با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین انجام می شود در مبارزه علیه شبه نظامیان بسیار سودمند بوده و یک سلاح بسیار مهم در مبارزه علیه تروریسم و شبه نظامیان به حساب می آید.

همچنین وزارت خارجه پاکستان از موافقت این کشور و اتحادیه اروپا برای تاسیس نهاد مشترک ضد تروریسم در جریان گفتگوهای راهبردی در اسلام آباد خبر داد.

"حنا ربانی" وزیر خارجه پاکستان و"کاترین اشتون" مسدول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست گفتگوهای راهبردی را برعهده داشتند.