"تظاهرات میلیونی" در میدان التحریر / شعار مردم : شفیق را بر زمین خواهیم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، صدها نفر از تظاهرات کنندگان در حالی که پیشاپیش آنها خالد علی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری حرکت می کرد از مقابل مسجد الفتح در رامسس به سوی میدان التحریر برای شرکت در تظاهرات میلیونی موسوم به عدالت حرکت کردند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی در ضرورت برقراری عدالت اجتماعی ومحکومیت احکام صادره علیه حسنی مبارک و وابستگان رژیم سابق سر دادند.

این در حالی است که همزمان با رسیدن تعدادی از تظاهرات کنندگان به مقابل ساختمان دستگاه قضایی مصر نیروهای امنیتی تدابیر شدیدی را به اجرا درآوردند.

خبر دیگر اینکه انقلابیون میدان التحریر تعدادی از نمایندگان از جمله محمد البلتاجی، زیاد العلیمی، عصام سلطان و ممدوح اسماعیل را بر روی دوش خود گرفتند.

تظاهرات شعار می دادند شفیق را بر زمین خواهیم زد و ملت خواستار محاکمه دیکتاتور مخلوع است.

صدها تظاهرات کننده نیز از مقابل مسجد الاستقامه به سوی میدان التحریر حرکت کردند تا در تظاهرات میلیونی عدالت شرکت کنند و در مقابل دانشگاه قاهره تعدادی از دانشجویان به آن پیوستند.

برخی از تظاهرات کنندگان پوسترهای احمد شفیق نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و عمرو موسی نامزد شکست خورده را پاره کردند.آنها همچنین تصاویری که بر روی آن نوشته شده بود مردم و ارتش ید واحدی هستند را پاره کردند.

تظاهرات کنندگان قبل از پاره کردن تصاویر احمد شفیق، با کفش بر آن ضربه زدند.

حمدین صباحی و عبدالمنعم ابوالفتوح از نامزدهای سابق ریاست جمهوری مصر پیشاپیش تظاهرات کنندگان از میدان مصطفی محمود وارد میدان التحریر شدند.

تظاهرات کنندگان ضمن استقبال گرم از این دو شعار سر دادند حکومت نظامیان ساقط گردد، حکومت مبارک ساقط گردد سر دادند.آنها از ساکنان منازل خواستند در تظاهرات شرکت کنند.

تظاهرات کنندگان شعار دادند بازماندگان هرگز، شفیق مساوی مبارک است