کشف نیم تن موادمخدر در فارس/ ارائه خدمات رایگان مشاوره ای به 20 واحد صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی فارس از کشف نیم تن موادمخدر در این استان طی 72 ساعت گذشته خبر داد.

سردار سیروس سجادیان افزود: ماموران انتظامی فارس در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ و جلوگیری از ورود، ترانزیت و توزیع محموله های موادمخدر، با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند طی 72 ساعت گذشته سه باند تهیه و توزیع موادمخدر را شناسایی و منهدم کنند.

وی ادامه داد: با انهدام این سه باند 500 کیلوگرم موادمخدر شامل 435 کیلوگرم تریاک و 65 کیلوگرم حشیش از قاچاقچیان کشف و در این رابطه تعداد 15 نفر قاچاقچی و توزیع کننده حرفه ای موادمخدر دستگیر و شش دستگاه خودرو متعلق به آنان توقیف شد.

فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر و کالا از اولویتهای کاری انتظامی فارس است و پلیس در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

ارائه خدمات رایگان مشاوره ای به 20 واحد صنعتی

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت : با اجرای طرح عارضه یابی و ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی استان، تاکنون به 20 واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان خدمات رایگان مشاوره ای ارائه شده است.

علی صداقت پور افزود: شرکت شهرکهای صنعتی فارس در اجرای طرح عارضه یابی و خدمات مشاوره ای یا کلینیک صنعت از استانهای پیشتاز کشور است.

وی با بیان اینکه درسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تمامی ظرفیتها و امکانات موجود، در راستای حمایت حداکثری از صنایع و سرمایه گذاران برنامه ریزی و سیاستگذاری انجام داده، گفت: اجرای طرح کلینک صنعت نیز در این راستا درحال انجام است.

صداقت از نام نویسی 258 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان در طرح کلینیک صنعت خبرداد و گفت: در این طرح با استفاده از ظرفیت علمی، پژوهشی و فنی مهندسی موجود در استان و استفاده از اساتید برجسته دانشگاهی و نیز شرکتها و موسسات معتبر مشاوره ای و خدمات فنی و مهندسی، ضمن بازدید از واحدهای صنعتی، مشکلات آنها در حوزه های توسعه بازار، تکنولوژی ، فروش، صادرات و منابع انسانی، عارضه یابی و به آنها مشاوره اولیه رایگان برای بهبود شرایط، ارائه می شود.

وی از همکاری شماری از اساتید دانشگاه و نیز کارشناسان خبره در قالب شرکتهای فنی و مشاوره ای در قالب اجرای این طرح خبر داد و گفت: گروه های پنج تا هفت نفره طرح کلینیک صنعت با حضور در واحدهای صنعتی ضمن ارزیابی دقیق آن واحد، در زمینه های ارتقای فعالیت آنها مشاوره ارائه می دهند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در زمینه مشکلات و نیازهای مشاوره ای مشترک در واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه های طرح کلینیک صنعت اعلام کرد.

صداقت پور افزود: تاکنون بیش از 100 نفر ساعت مشاوره در قالب این طرح به صنعتگران ارائه شده است.