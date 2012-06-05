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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۵۴

پیری:

برداشت هندوانه در ایرانشهر از مرز 65 هزار تن گذشت

برداشت هندوانه در ایرانشهر از مرز 65 هزار تن گذشت

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: کار برداشت هندوانه از سطح هزارو 500 هکتار زمین کشاورزی این شهرستان که از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده تاکنون از مرز 65 هزار تن گذشته است.

مجتبی پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان آغاز برداشت هندوانه در ایرانشهر تاکنون بیش از 9 هزار تن از این محصول به کشورهای عراق، ترکیه و کویت صادر شده است.

وی گفت: کیفیت بالا و استقبال خوب مردم از این محصول باعث شد که سطح زیر کشت هندوانه در این شهرستان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 70 درصد افزایش یابد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 70 هزار تن هندوانه در ایرانشهر برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر بیان داشت: تاکنون از محل فروش داخلی و خارجی هندوانه این شهرستان 120 میلیارد ریال عاید کشاورزان شده است.

وی گفت: بیش از سه هزار نفر در کار کاشت و برداشت هندوانه از اراضی کشاورزی ایرانشهر فعالیت دارند.

کد مطلب 1619451

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