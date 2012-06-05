برداشت هندوانه در ایرانشهر از مرز 65 هزار تن گذشت

مجتبی پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان آغاز برداشت هندوانه در ایرانشهر تاکنون بیش از 9 هزار تن از این محصول به کشورهای عراق، ترکیه و کویت صادر شده است.

وی گفت: کیفیت بالا و استقبال خوب مردم از این محصول باعث شد که سطح زیر کشت هندوانه در این شهرستان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 70 درصد افزایش یابد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 70 هزار تن هندوانه در ایرانشهر برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر بیان داشت: تاکنون از محل فروش داخلی و خارجی هندوانه این شهرستان 120 میلیارد ریال عاید کشاورزان شده است.

وی گفت: بیش از سه هزار نفر در کار کاشت و برداشت هندوانه از اراضی کشاورزی ایرانشهر فعالیت دارند.