سخنان تامل برانگیز یک مقام آلمانی درباره فروش زیردریایی به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، "فیلیپ میسفلدر" سخنگوی فراکسیون اتحادیه دمکرات مسیحی (CDU) در پارلمان آلمان (بوندستاگ) طی اظهاراتی سوال برانگیز، احتمال استفاده سلاح اتمی با زیردریایی دلفین توسط رژیم صهیونیستی را رد کرد.

وی در گفتگو با روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ طی اظهاراتی غیرمسئولانه مدعی شد: تصمیم گیری نهایی نحوه استفاده و تجهیز این زیردریایی تنها به عهده اسرائیل است و ما به آن احترام می گذاریم.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که فروش زیردریایی پیشرفته آلمان به رژیم صهیونیستی با انتقادهای شدیدی در بین سیاستمداران مخالف دولت "آنگلا مرکل" روبرو شده است.

هفته نامه اشپیگل اخیرا طی گزارشی از قصد رژیم صهیونیستی برای مجهز کردن زیردریایی های آلمانی دلفین به کلاهک هسته ای خبر داده است. با این حال دولت آلمان این خبر را تکذیب کرده است.

گفتنی است تا کنون دولت آلمان 3 زیردریایی از مجموع 6 زیردریایی مذکور را به رژیم صهیونیستی تحویل داده است.