لزوم نظارت مسئولان اتاقهای عمل بر اقلام کاشتنی ارتوپدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان اتاقهای عمل جراحی موظف هستند اقلام کاشتنی (ایمپلنت) ارتوپدی، چشمی و قلبی را قبل از استفاده برای بیماران، مورد نظارت و بررسی دقیق قرار دهند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا بیان این مطلب، گفت: با توجه به اهمیت استاندارد بودن اقلام کاشتنی در جراحیهای ارتوپدی، چشمی و قلبی مانند لنز چشمی و بالن گذاری در جلسه ای مسئولان اتاقهای عمل تمامی مراکز درمانی استان فارس در این زمینه توجیه و با آخرین دستورالعملهای موجود آشنا شدند.

دکتر ابوالفضل هاشمی افزود: براساس آخرین دستورالعمل ابلاغ شده، از این پس ایمپلنتهای مورد استفاده دراین اعمال جراحی باید دارای کد ثبت وسیله پزشکی با مشخصات نام کالا، نام کارخانه تولید کننده، شماره سریال، وضعیت استریل و تاریخ انقضا باشند.

وی اظهار داشت: رعایت سه برچسبی بودن این اقلام نیز ضروری است که برچسب اول باید در پرونده بیمار، برچسب دوم در اختیار بیمار و برچسب سوم در اختیار شرکت نمایندگی قرار گیرد.

هاشمی بیان کرد: عملکرد بیمارستانها در این زمینه به صورت سه ماهه به اداره تجهیزات پزشکی ارسال می شود تا موارد بررسی شوند.

بخش اعصاب بزرگسالان بیمارستان حافظ با 31 تخت به بهره برداری رسید

بخش اعصاب بزرگسالان مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز با امکانات 31 تخت به بهره برداری رسید.

مدیر مرکز آموزشی درمانی حافظ گفت: این بخش شامل 30 تخت بستری و یک تخت ایزوله می باشد که با هماهنگی گروه اعصاب دانشگاه تمامی موارد استاندارد ویژه بخشهای اعصاب در آن رعایت شده است.

محمد علی تدین افزود: بخش اعصاب بزرگسالان با صرف اعتباری افزون بر 120 میلیون تومان به بهره برداری رسیده که از این مبلغ میزان 70 میلیون تومان از اعتبارات دانشگاه و مابقی از اعتبارات اختصاصی بیمارستان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همزمان با این بخش ، نمازخانه بخشهای بستری ویژه بیماران و همراهان نیز گشایش یافت.

کاهش هزینه های سازمانهای بیمه گر با اجرای برنامه پزشک خانواده شهری

اجرای برنامه پزشک خانواده شهری موجب کم شدن هزینه های سازمانهای بیمه گر، دولت و مردم در امور درمانی می شود.

رئیس اداره بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان فارس گفت: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از صرف هزینه های درمانی ، با اجرای برنامه پزشک خانواده شهری برای مردم ، دولت و همچنین سازمان های بیمه گر کم می شود و مسیر درمان به سمت مشخص تر و بهتری هدایت می شود.

دکتر منصور فیجانی افزود: بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در حال حاضر عضو ستاد اجرایی و راهبردی برنامه پزشک خانواده شهری است و امیدواریم با فعالیتهایی که انجام می شود و اجرای موفق برنامه، همه از مواهب آن بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: اجرای این برنامه عدالت در سلامت را به همراه دارد و این مسئله موجب می شود که بسیاری از مشکلات حال حاضر رفع شود.

دکتر فیجانی با اشاره به مزایای قابل توجهی که این برنامه دارد، گفت: ایجاد بستر مناسب برای ترویج فرهنگ بهینه استفاده از خدمات درمان و دارو، تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت و کم شدن هزینه های درمانی خانواده ها ، از جمله فواید برنامه پزشک خانواده شهری است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه همه افراد در این برنامه صاحب یک پرونده الکترونیکی سلامت می شوند در موارد اورژانس سوابق بیمار در هر نقطه ای که مورد درمان قرار گیرد قابل مشاهده است و این مسئله به درمان سریع و بهتر بیمار اورژانسی کمک قابل توجهی می کند.