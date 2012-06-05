اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین هفته از مسابقات رده بندی بیلیارد استان فارس در بخش ایت بال در شیراز برگزار شد و نفرات برتر شناخته شدند.

دراین رقابتها که با حضور 29 ورزشکار درسالن باشگاه نصرشیراز برگزار شد، محمد رضا فرشاد از شیراز با کسب 10 هزار امتیاز در رده نخست قرار گرفت.

همچنین مهدی راسخی از شیراز با هشت هزار امتیاز دوم شد و سینا هنرور از استهبان برسکوی سوم ایستاد.

بهزاد زارعی فرد، احسان روستا، محمد دک نما، محمد رضا و هادی میراب نیز در رده چهارم تا دهم قرار گرفتند.

این رقابتها طبق تقویم هیئت بیلیارد فارس به طورهفتگی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به صورت آزاد در این مسابقات شرکت کنند.

قضاوت یک داور از فارس در مسابقات فوتسال دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه

عبدالحمید باقری داور شایسته فارسی مسابقات دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه را قضاوت خواهد کرد.

اولین دوره مسابقات فوتسال دانشگاه های آسیاواقیانوسیه با حضور کشورهای مختلف و به میزبانی ایران طی روزهای هفدهم لغایت بیست وسوم خرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد.

باقری چندی پیش در تورنمنت بین المللی کشور چین حضوری موفق داشت و توانست با قضاوتهای خوب خود افتخارعنوان بهترین داور آن مسابقات را کسب کند ضمن اینکه نامبرده در لیست نامزدی داوران فیفا قرار گرفته است.