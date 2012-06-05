15 درصد صرفه جویی در مصرف آب از افت فشار و قعطی جلوگیری می کند

محمد رضا کرمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تامین آب در این استان با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک، کمبود باران و افت سطح سفره های زیرزمینی منطقه با دشواری انجام می شود.

وی گفت: صرفه جویی در مصارف غیرضروری آب در روز باعث می شود مردم روستاها و شهرهای دورافتاده استان نیز از این ماده حیاتی بهره مند باشند.

وی از برخی مردم زاهدان که انشعابات آنان در ارتفاعات شهر زاهدان قرار دارد خواست، با نصب یک مخزن ذخیره 800 لیتری در برابر کاهش فشار آب ایمن شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امسال 10 هزار انشعاب جدید در شهر زاهدان واگذار شده، افزود: مشکل افت فشار و قطعی آب در مناطق توزیع آب شیرین زاهدان بیشتر است.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی خط دوم انتقال آب به زاهدان مشکلات افت و قطعی آب در این شهر به کلی حل شود.