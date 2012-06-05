به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "ماریان گاسر" رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سوریه در خصوص ادامه اقدامات گروههای مسلح تروریستی که سبب فرار مردم از منازل خود شده است، گفت : مردم از ترس جان خود همه چیزشان را گذاشته و گریخته اند. بیشتر این بیخانمانها از میان زنان و کودکان هستند.
بر این اساس صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه در هفته جاری به الحوله رفتند و برای بیخانمانهای آنجا غذا، آب، تشک، شیربچه، دارو و دیگر اقلام ضروری را تدارک دیدند.
گاسر در ادامه یادآور شد: آنچه در الحوله اتفاق افتاده خیلی حزنانگیز است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ از تعداد بالای تلفات شوکه شده است. وقتی جنگی درمیگیرد طرفهای درگیری باید در تمام اوقات بین غیرنظامیان و کسانی که به طور مستقیم در درگیری نقش دارند تمایز قائل شوند.
این در حالی است که صلیب سرخ به شدت نگران شرایط انسانی در دیگر مناطق سوریه است. کمیته صلیب سرخ از طرفهای درگیری خواست به غیرنظامیان اجازه دهند در صورت نیاز به مناطق امنتر بروند و نیز مجروحان بدون فوت وقت به مراقبتهای درمانی دسترسی داشته باشند.
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