پرسپوليس با شكست ملوان به كورس قهرماني بازگشت // سوبل اخراج شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ازديدارهاي عقب افتاده رقابتهاي ليگ برتروازهفته نوزدهم اين پيكارها عصرامروز6 ديداردرشهرهاي مختلف كشوربرگزارشد كه درمهمترين ديدارها تيمهاي پرسپوليس، فولاد خوزستان وپيكان مقابل حريفان خود به برتري دست يافتند.

درانزلي ودرحضور30 هزارتماشاگر، تيم پرسپوليس موفق شد با نتيجه 2-1 تيم ملوان بندرانزلي را شكست دهد تا پس ازشكست هفته گذشته مقابل استقلال بارديگرخود را دركورس مدعيان قهرماني قراردهد.

دراين ديدارابتدا كريم باقري دردقيقه 53 روي اشتباه محرزغلامعلي زاد دروازه بان ملوان گل اول اين ديداررا وارد دروازه ملوان كرد. علي قرباني دردقيقه 78 با ضربه سرگل تساوي بخش ملوان را به ثمررساند. دردقيقه 82 مهرداد اولادي يارتازه وارد پرسپوليس گل پيروزي بخش پرسپوليس را به ثمررساند. پس ازاين گل ملوان براي زدن گل تساوي فشارزيادي را به روي دروازه پرسپوليس وارد كرد، ولي دردونوبت تيردروازه ودرچند نوبت درخشش دروازه بان پرسپوليس مانع ازنتيجه گيري تيم ملوان شد.

درثانيه هاي پاياني اين ديداررانيرسوبل سرمربي پرسپوليس به دليل اعتراض بيش ازحد به داورمسابقه ازبازي اخراج شد. دراين ديدارجواد كاظميان بهترين بازيكن اين ميدان بود كه درچند نوبت موقعيتهاي مناسبي را براي مهاجمان تيمش فراهم كرد وزمينه ساز گل دوم وپيروزي بخش تيمش شد.

درسايرديدارها نيزاين نتايج بدست آمد:

* سايپا 1 - فولاد خوزستان 2 ( گلها: مومن زاده، مبعلي )

* برق شيراز صفر - ذوب آهن صفر

* سپاهان صفر - فجرسپاسي صفر

* ابومسلم صفر - پيكان 1

* پاس 1 - استقلال اهواز 1

گفتني است: ديدارتيمهاي استقلال وپگاه گيلان هم اكنون درورزشگاه آزادي درجريان است.