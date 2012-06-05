کشف سکه دوره زندیه و ابزار حفاری غیرمجاز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از کشف و ضبط سکه و ابزار حفاری در این استان در یک ماه گذشته خبر داد.

مصیب زرین‌شجاع افزود: نیروی انتظامی شهرستان بهار در ایست و بازرسی غار علیصدر به یک دستگاه جیپ مشکوک شده و در بازرسی صورت گرفته، ابزار حفاری و یک سکه مربوط به دوره زندیه ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه این یافته‌ها به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان همدان تحویل داده شد، افزود: با اطلاع‌ رسانی مردم، چهار نفر در یک منزل مریانج همدان در حال حفاری غیرمجاز دستگیر شدند.

زرین‌شجاع با بیان اینکه این عملیات در اردیبهشت‌ماه انجام شد، عنوان کرد: ابزار حفاری این افراد ضبط شد.

400 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال مددجویان همدان هزینه شد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: در سال گذشته بیش از 400 میلیارد ریال از منابع این نهاد و منابع بانکی برای ایجاد اشتغال مددجویان این استان هزینه شده است.

قاسم یارمحمدی افزود: این منابع در سه بخش کار انگیزی، توان افزایی و خود اشتغالی پرداخت شده است.

وی افزود: در سال گذشته تعداد 14 هزار و 400 طرح اشتغال برای اقشار آسیب پذیر و خانواده های تحت حمایت شناسایی و اجرا شده است.

یارمحمدی گفت: اشتغال ایجاد شده برای مددجویان در بخش های کشاورزی، خدماتی، صنایع دستی و تولیدی است.

اطلس جامع اجتماعی کشور در همدان تکمیل می شود

جلسه هماهنگی تهیه اطلاعات اجتماعی شهرستان همدان به منظور تکمیل اطلس جامع اجتماعی کشور در فرمانداری همدان برگزار شد.

معاون فرماندار همدان گفت: تاکنون54 جلسه در شورای اجتماعی کشور با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات فرهنگی ،اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی به منظور تهیه اطلس جامع اجتماعی کشور برگزار شده است.

احسان قنبری افزود: به منظور رفع نیازهای کشور به اطلاعات جامع، کامل و پردازش و پرداختن مشکلات اجتماعی و رفع تخصصی آنها تهیه اطلس جامع اجتماعی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بخشنامه ای تمام فرمانداری های کشور موظف به طرح، اجرا و تهیه آماری، برای اطلس جامع کشور شده اند، عنوان کرد: پس از تحقیق، اجرا و تکمیل این اطلس نقاط ضعف اجتماعی جامعه مشخص و راهکارهای رفع معضلات اجتماعی برای برنامه ریزی مدیران در زمینه های عمومی فراهم می شود.