بهای خدمات مدیریت پسماند در سال 91 تغییر نکرد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران در ابتدای جلسه با اشاره به سالگشت رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: رحلت این شخصیت بی نظیر تاریخ اسلام و ایران را تسلیت می گوییم .

وی افزود: ایام سالگشت امام خمینی (ره) آغاز رهبری مقام معظم رهبری نیز می باشد که با تدبیر و حمایت ایشان و لطف خداوند طی این سالها به خصوص در مواقع بحرانی انقلاب ما و کشورمان حفظ شده است.

چمران با اشاره به شانزده خرداد ماه روز جهانی محیط زیست گفت: در مورد محیط زیست و وضعیت آن در کل جهان و کشور ما سخن بسیار است و در حال حاضر وضعیت محیط زیست در تمام دنیا نیازمند توجه و برنامه ریزی و حمایت جمعیت جهان است، در ایران نیز ما این تلاش را داریم که محیط زیست مساعدی را فراهم کنیم.

توسعه فضای سبز تهران تحول بزرگی است

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهرتهران در نطق پیش از دستور به مناسبت روز جهانی محیط زیست در تشریح عملکرد کمیته محیط زیست شورا گفت: طی 6 سال گذشته کمیته محیط زیست شورای شهر مصوباتی را در زمینه آب و فاضلاب ، آلودگی هوا و صدا و چگونگی جمع آوری آب های سطحی آموزش محیط زیست ، انرژی ، جمع آوری پسماند ها و ... داشته است.

وی افزود: این کمیته در سال 90ـ 91 نظارت بر اجرای مصوبات را در دستور کار خود دارد.

ابتکار در ادامه خاطر نشان کرد: در جریان برگزاری جلسات کمیته محیط زیست و کارگروهها دستگاه های دولتی مربوط به موضوعات مختلف همکاری هایی خوبی را با شورای شهر داشته است و از نقطه نظرات بخش خصوصی نیز در تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های در دست تهیه استفاده کرده ایم.

معصومه ابتکار وضعیت تهران را از نظر فضای سبز خوب ارزیابی کرد و گفت: شهرداری تهران نسبت به افزایش فضای سبز ، توسعه پارکها و سرانه فضای سبز حرکت های مثبتی را داشته است، همچنین در بهبود وضعیت پردازش و محل زباله و پسماند ها تحول بزرگی رخ داده که شورای شهر باید از این طرحها حمایت کند.

وی همچنین به مصوبه ارتقاء کیفیت تولید و عرضه محصولات کشاورزی در میادین تحت پوشش شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: شورای شهر تهران در این زمینه مصوبه ای را داشته است البته طی توافقی بین شهرداری ، وزارت بهداشت و موسسه استاندارد و جهاد کشاورزی در خصوص بهبود وضعیت و کیفیت محصولات کشاورزی تحقیقاتی صورت می گیرد که البته جا برای کار بیشتر وجود دارد.

ابتکار افزود: متاسفانه در محصولات کشاورزی هنوز بقایای سموم ، فلزات سنگین و کودهای شیمیایی بالاتر از حد استاندارد هاست.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهرتهران تاکید کرد: کمیته محیط زیست شورا همچنین درخصوص ساماندهی دکل ها و آنتن های مخابراتی مصوبه ای را داشته ایم که متاسفانه شاهدعملیاتی شدن آن نشده ایم.

ابتکار تاکید کرد: با تعریف شاخص های زیست محیطی در نظر داریم حرکت برنامه ای داشته باشیم و در این شرایط است که سنجش موضوعات را در حد استاندارد خواهیم داشت.

باغ پرندگان تهران می تواند گل سرسبد باشد

در ادامه دکتر کهرم که یکی از پیشکسوتان عرصه محیط زیست است به تشریح وضعیت گونه های پرندگان در تهران پرداخت و گفت: در تهران بیش از 146 گونه پرنده وجوددارد که با راه اندازی و بهره برداری باغ پرندگان در منطقه 4 امیدواریم شاهد حضور گونه های مختلف پرندگان در تهران باشیم.

وی باغ پرندگان در دست احداث واقع در جنگل لویزان را به عنوان گل سرسبد باغ پرندگان منطقه و جهان یاد کرد و افزود: این باغ توسط شهرداری تهران در دست تهیه و اجراست و چنانچه تمامی طرح های مورد نظر آن به اجرا درآید این باغ در جهان و منطقه نمونه خواهد شد.

وی در تشریح باغ پرندگان گفت: این باغ براساس سندچشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی در جهت توسعه گردشگری و نیز در اجرای طرح توسعه پارک جنگلی لویزان ساخته می شود این باغ می تواند به احیا گردشگری ، جذب مشارکت بخش خصوصی و آشنایی عموم از نزدیک با حیات وحش و پرندگان کمک کند.

مهندس حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران از باغ پرندگان به عنوان یکی از دستاوردهای خوب و ارزنده مدیریت شهری یاد کرد و افزود: این باغ به دلیل موقیعت خوب جغرافیایی که دارد توانسته دست هنرمندان و کارشناسان در اجرای طرح های فوق العاده باز بگذارد.

وی از کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر خواست تا نسبت به وضعیت و موقعیت منطقه لویزان حساسیت بیشتری به خرج دهد تا سرانجام تپه های عباس آباد و ساخت و سازهای دولتی برای این منطقه رقم نخورد.

وی افزود: بهتر است برای بقیه پارک لویزان و منطقه جنگلی لویزان فکری شود تا در اختیار عموم قرار گیرد، می توان در آنجا پارک بانوان ایجاد کرد. اگر چاره ای اندیشیده نشود عاقبت تپه های عباس آباد و ساخت و سازهای دولتی و دستگاهی گریبان گیر این منطقه هم خواهد شد.

شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورا نیز تاکید کرد: گزارش داده شده که اجرا وطراحی این باغ بر عهده پیمان کاران ایرانی بوده که متاسفانه کار به پیمان کاران و مشاوران خارجی واگذار شده است.

مهندس کوهی مدیر اجرایی باغ پرندگان در شهرداری منطقه 4 تهران در پاسخ خاطر نشان کرد: طراحی و اجرای سازه های باغ توسط مهندس و پیمان کاران ایرانی انجام می شود و تنها خرید کابل های مخصوص و توری های این مجموعه به دلیل نبود تکنولوژی آن در داخل، از کشور ایتالیا خریداری شده است.

باغ پرندگان از حالت گل خانه ای و موزه ای خارج شود

احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری ها نیز به مناسبت روزجهانی محیط زیست تاکید کرد: اگر کار پیوسته کمیته محیط زیست شوار نبود ما از مشکلات زیست محیطی شهر آگاه نمی شدیم و نمی توانستیم پیرامون آنها تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: ایران و تهران به دلیل قرار گرفتن در فضای مهاجرت پرندگان می تواند زیستگاه متنوعی از پرندگان را ایجاد کند برای نمونه حضور لک لک ها در نقاشی های قدیم تهران این موضوع را اثبات می کند که در تهران قدیم گونه های پرندگان مختلفی وجود داشته اند که متاسفانه شرایط فعلی تهران موجب عدم حضور آن در آسمان تهران شده است.

به اعتقاد وی فضاهای جدیدی مثل بوستان ولایت ، رود دره ها و پارک های بسیاری که در تهران وجود دارد می تواند به گونه ای طراحی شود که از وجود پرندگان به صورت آزاد در آنها استفاده شود و فضاهای فعلی پرندگان که به صورت قفس های توری و گل خانه ای به فضاهای باز سبز تغییر کند.

همچنین در ادامه جلسه گزارش حسابرسی از شرکت برج میلاد تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران برای سال مالی 88 ارائه شد که طبق گزارش حسابرس و وضعیت مالی شرکت برج میلاد در این سال مطلوب گزارش شده است و اظهار نظر در خصوص وضعیت مالی سازمان مدیریت بحران تهران به دلیل ناکافی بودن مدارک امکان پذیر نشد و مقرر شد این مدارک در اختیار حسابرسان قرار گیرد تا در حسابرسی سال 89 لحاظ شود.

در سال 91بهای خدمات مدیریت پسماند افزایش ندارد

رسول خادم ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به لایحه «اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» اظهار کرد: بهای خدمات پسماند به موقع توسط شهروندان پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب وصولی این بخش از درآمدهای پایدار شهرداری اندک است .

وی با بیان اینکه شهرداری تهران در قالب لایحه‌ای خواستار اصلاح نحوه محاسبه بهای خدمات پسماند و افزایش آن شده است، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دارد که یا این افزایش به طور کلی اعمال نشود و یا اگر با آن موافقت می‌شود، افزایش یاد شده از ابتدای سال 92 اعمال شود .

محمدعلی نجفی ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ـ نیز با پیشنهاد افزایش نیافتن بهای خدمات پسماند در سال جاری موافقت کرد و گفت: شهرداری تهران می‌تواند در هزینه‌های جاری خود صرفه جویی کرده و درآمد حاصل از افزایش بهای خدمات مدیریت پسماند را به این ترتیب جبران کند .

به اعتقاد وی اطلاع رسانی درباره این موضوع که شهروندان در صورت تسویه بهای خدمات پسماند تا پایان امسال از نرخ گذشته برخوردار می‌شوند و در صورتی که تسویه حساب آنها به سال آتی موکول شود با نرخ‌های جدید افزایش یافته بهای خدمات آنها محاسبه می‌شود، دشوار است و به نوعی عملکرد دوگانه ایجاد می‌کند .

نجفی با بیان اینکه شهرداری تهران با عناوین مختلف از مردم پول دریافت می‌کند، پیشنهاد داد که لایحه افزایش بهای خدمات پسماند در سال جاری توسط شورای شهر رد شود و برای اعمال افزایش در سال 92 نیز، شهرداری لایحه جدیدی تدوین و ارسال کند .

خسرو دانشجو ـ سخنگوی شورای شهر تهران ـ هم مخالف افزایش بهای خدمات مدیریت پسماند بود، چرا که به اعتقاد وی این افزایش برای سال 91 باید در سال گذشته مصوب می‌شد و اکنون امکان افزایش عوارض وجود ندارد .

وی همچنین به شرایط اقتصادی فعلی و تورمی که مردم با آن دست به گریبانند اشاره کرد و پیشنهاد داد که نرخ بهای خدمات پسماند امسال افزایش نیابد و برای سال 92 نیز شهرداری در وقت مقتضی لایحه خود را ارائه کند .

شکیب: اگر هزینه مدیریت پسماند مستقیما از مردم دریافت شود، بهتر از تخلف شهرداری برای کسب درآمد است

حمزه شکیب ـ رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ـ هم در این رابطه با اشاره به اینکه کل هزینه مدیریت پسماند در شهر تهران معادل 250 میلیارد تومان است، اظهار کرد: بالغ بر 100 میلیارد تومان از این رقم به عنوان فیش بهای خدمات پسماند باید اخذ شود و این در حالی است که وصولی شهرداری از این محل تنها 40 میلیارد تومان است .

شکیب با طرح این سوال که شهرداری تهران مابه‌التفاوت درآمدهای وصول نشده خود در بخش پسماند را از کجا تامین می‌کند؟ افزود: اعتقاد دارم که اگر این هزینه صادقانه و مستقیما از طریق فیش بهای خدمات پسماند دریافت شود، بهتر است از اینکه شهرداری برای تامین این هزینه‌ها حیاط منازل مسکونی را به عنوان واحد تجاری بفروشد و یا از طریق دیگر تخلفات شهرسازی درآمدزایی کند .

وی در عین حال پیشنهاد نجفی در خصوص جبران این هزینه‌ها از محل صرفه‌جویی در شهرداری را خوب توصیف کرد و گفت: در مورد پروژه‌های عمرانی شهر تبلیغات بسیاری انجام می شود؛ هرچند پروژه‌های خوبی در حال اجراست، اما مردم خود شاهد این زحمات هستند و نیازی به حجم گسترده تبلیغات نیست .

خسرو دانشجو ـ سخنگوی شورای شهر تهران ـ اما، استدلال شکیب را رد کرد و گفت: با این استدلال که اخذ عوارض بهتر از فروش تراکم است، شهرداری می‌تواند ده‌ها عوارض دیگر نیز تعریف کند، اما این روش منطقی نیست .

دانشجو هم اعتقاد داشت که پیشنهاد نجفی در خصوص صرفه‌جویی برای جبران هزینه‌های خدمات پسماند منطقی‌ترین روش برای تامین این هزینه‌هاست .

وی در این رابطه گفت: شهرداری می‌تواند چند همایش کمتر برگزار کند و یا از دیگر هزینه‌های اضافی خود بخواهد؛ مردم از ما انتظار دارند که صرفه‌جویی را از خودمان آغاز کنیم و سپس به آنها توصیه کنیم .

مهدی چمران ـ رییس شورای شهر تهران ـ هم پیشنهاد داد از کسانی که زباله بیشتری تولید می‌کنند، بهای خدمات بیشتری دریافت شود .

وی با اشاره به اینکه اسراف در کشور ما از متوسط دنیا بسیار بیشتر است، خاطر نشان کرد: این در حالیست که در فرهنگ اسلامی ایرانی ما اسراف امری نکوهیده است و ظلم به خود مردم محسوب می شود .

با این حال چمران هم پیشنهاد داد که بهای خدمات مدیریت پسماند امسال افزایش نیابد و شیوه پیشنهادی او در سال آینده اعمال شود .

سید مناف هاشمی ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار تهران ـ در مقام دفاع از لایحه اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند خاطر نشان کرد: بهای خدمات پسماند، عوارض محسوب نمی‌شود، بنابراین می‌توان نرخ آن را در سال خودش تعیین کرد .

وی تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران نحوه محاسبه بهای خدمات پسماند تغییر یافته و عدالتی در نحوه وصول این درآمدها به وجود آورده است به طوری که در قالب این لایحه هر کس زباله بیشتری تولید کند، نرخ بیشتری می‌پردازد .

سید محمد فیاض ـ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران ـ هم با تشریح فرمول جدیدی که شهرداری در لایحه خود برای محاسبه بهای خدمات پسماند پیشنهاد داده بود، گفت: با اعمال این فرمول جدید بهای خدمات پسماند شهروندان به صورت سالانه پنج تا 18 هزار تومان افزایش می‌یابد که این رقم هزینه قابل توجهی در سبد خانوار محسوب نمی‌شود .

در نهایت رسول خادم ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ـ‌ نیز پیشنهاد داد که در سال جاری افزایش بهای خدمات پسماند منتفی شود و برای سال 92 نیز لایحه شهرداری شش ماه مسکوت بماند و دی ماه به آن رسیدگی شود .

این پیشنهاد خادم با موافقت اعضای شورای شهر تهران مواجه شد و به این ترتیب بهای خدمات مدیریت پسماند در سال 91» همچون سال گذشته خواهد بود .

زباله های بیمارستانی باید تخصصی جمع آوری شوند

رسول خادم ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ـ با اشاره به بررسی لایحه «اصلاح مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع‌آوری و دفن پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در تهران» اظهار کرد: برابر قانون مدیریت پسماند، تولید کننده پسماند ویژه باید فرایند ساماندهی و امحای آن را به طور کامل بر عهده بگیرد و شهرداری تهران در این حوزه مسئولیتی ندارد .

خادم ادامه داد: با این وجود شهرداری فراتر از تعهد خود و با در نظر گرفتن تعرفه‌های ریالی که به تصویب شورا رسیده است، اقدام به جمع‌آوری پسماندهای ویژه می‌کند و با دریافت بهایی، نسبت به جمع‌آوری زباله‌های ویژه بیمارستانی اقدام می‌کند .

وی ادامه داد: با این وجود شهرداری فراتر از تعهد خود و با در نظر گرفتن تعرفه‌های ریالی که به تصویب شورا رسیده است، اقدام به جمع‌آوری پسماندهای ویژه می‌کند و با دریافت بهایی، نسبت به جمع‌آوری زباله‌های ویژه بیمارستانی اقدام می‌کند .

وی با اشاره به اینکه بر سر مساله پسماندهای ویژه دعوایی بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت وجود دارد، اظهار کرد: علیرغم اقداماتی که برای حل این مساله انجام شده است، هنوز سازمان محیط زیست در این باره به جمع‌بندی نرسیده است و موضوع پسماندهای ویژه بیمارستانی همچنان به عنوان یک مشکل در شهرداری به قوه خود باقی است .

خادم با بیان اینکه تولید کننده زباله‌های ویژه، نسبت به تفکیک زباله عادی و خطرناک اقدام نمی‌کردند و این مساله فرایند بازیافت را با مشکل مواجه می‌کرد، افزود: به این ترتیب تعرفه‌هایی پیش‌بینی شد تا با کمک دادستانی کل کشور و ابزارهای حقوقی و قضایی، دست‌کم تولیدکنندگان زباله‌های ویژه وادار به تفکیک شوند؛ اما این موضوع هم پس از یک دوره، متوقف شد .

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش تعرفه به تنهایی و در شرایطی که ابزار حقوقی لازم برای برخورد یا عدم تفکیک زباله‌های عادی و ویژه در اختیار شهرداری نیست، بی‌فایده است، خاطر نشان کرد: جمع‌بندی کمیسیون برنامه و بودجه این است که شهرداری لایحه خود را پس بگیرد و یا فعلا مسکوت بماند تا بتوان به شیوه اثربخشی به مشکل پسماندهای ویژه رسیدگی کرد .

مهدی چمران ـ رییس شورای شهر تهران ـ هم پیشنهاد داد که لایحه اصلاح مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی به مدت سه ماه مسکوت بماند تا سازمان محیط زیست در این باره به نتیجه برسد .

معصومه ابتکار ـ رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ـ هم با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت برابر قانون مسئولیت دارد که نسبت به بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی خود اقدام کند، افزود: این وزارتخانه با استفاده از روش اتوکلاو زباله‌های بیمارستانی را بی‌خطر می‌کند و کمیته ویژه‌ای برای این منظور به دستور وزیر بهداشت تشکیل شده است، اما این اقدامات کافی نیست .

ابتکار تاکید کرد: حتی اگر همه بیمارستان‌ها دستگاه اتوکلاو داشته باشند، این روش راه حل نهایی مدیریت پسماندهای بیمارستانی نیست و این موضوع را همه کارشناسان قبول دارند .

ابتکار با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک پیمانکار در قبال دریافت وجه نسبت به جمع‌آوری و امحای پسماندهای بیمارستانی اقدام می‌کند، افزود: نظام ویژه‌ای برای بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی به صورت استاندارد هنوز وجود ندارد و به همین دلیل سازمان محیط زیست در حال تعیین تکلیف برای فرآیندهای این موضوع است .

وی پیشنهاد داد که لایحه شهرداری تهران مسکوت بماند تا سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف نهایی در خصوص پسماندهای بیمارستانی را از طریق پیش‌بینی ضوابط و برنامه‌هایی میسر کند .

معصومه آباد رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: رویکرد شورای شهر در مصوبات پیرامون این مسئله، اقتصادی است، اما در موضوع مدیریت پسماند بیمارستانی نکات مهمتری به ویژه در حوزه تفکیک وجود دارد .

وی گفت: زباله‌های بیمارستانی در مرحله نخست تفکیک می‌شود، اما در نهایت هنگام جمع‌آوری، با یک پرس چلوکباب و نه حتی با تراول چک 50 هزار تومانی با زباله‌های عادی مخلوط می‌شود .

آباد به گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره زباله‌های تیز و برنده در ترکیب زباله‌های عادی اشاره کرد و گفت: 21 میلیون مورد هپاتیت C ، دو میلیون هپاتیت B‌ و 160 هزار مورد HIV از طریق زباله‌های خطرناک در مخازن عادی منتقل می‌شود .وی از سازمان مدیریت پسماند شهر تهران درخواست کرد که پیمانکارانی که از نوجوانان برای تفکیک زباله استفاده می‌کنند را منع قرارداد کند .

چمران نیز تاکید کرد: باید بر فرایند تفکیک زباله‌های ویژه نظارت شود و افرادی به این کار مامور شوند که از نظر وجدان کاری و شناسایی این مسئله تخصص داشته باشند و کار خود را به درستی انجام دهند .

در نهایت با تصویب نمایندگان مردم در شورای شهر تهران، لایحه "اصلاح مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی" به مدت سه ماه مسکوت ماند تا سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت نسبت به تعیین تکلیف ضوابط مربوط به مدیریت پسماندهای ویژه و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه اقدام کند .

ابوموسی میهمان تهران بود

اعضای شورای شهر جزیره ابوموسی به اتفاق شهردار این جزیره میهمانان ویژه شورای شهر تهران بودند.

مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حضور اعضای شورای شهر جزیره ابوموسی گفت: درهفته گذشته ما به قصد برگزاری جلسه شورای عالی استانها میهمان این جزیره بودیم که متاسفانه به دیل بدی آب و هوا و وجود ریزگرد ها نتوانستیم در این جزیره حضور داشته باشیم امیدواریم در آینده نزدیک از این جزیره توریستی دیداری داشته باشیم.

مهندس مهدی چمران تاکید کرد: در جزیره ابوموسی ظرفیت هایی ایجاد شده است که سایر هموطنان می توانند به راحتی در این جزیره به گردش بپردازند.

رمضان خزری رئیس شورای شهر ابوموسی نیز به درخصوص موقعیت این جزیره گفت: شهرستان ابوموسی از مجموعه 6 جزیره تشکیل شده است که برخی از این جزایر موقعیت اقتصادی بالایی دارند.

ابوموسی به نام تاریخی اش نامگذاری شود

احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری روزی به نام خلیج فارس در تقویم پیشنهاد اختصاص روزی به نام جزایر ایرانی ابوموسی در تقویم سراسری کشور را داد و افزود: پشنهاد می شود روزی را که این جزایر دوباره به ایران بازگردانده شدند به نام این جزایر نام گذاری شود.

وی همچنین پیشنهاد داد مجمومه اسامی که بر روی جزایر ابوموسی وجود دارد غیرایرانی است در حالی که این جزایر نام های ایرانی در تاریخ دارند بهتر است برای تغییر نام این جزایر به نام های تاریخی شان نیز تصمیم گیری هایی صورت گیرد.

احمد مسجد جامعی همچنین با اشاره به وجود دریاچه ای در تپه های عباس آباد گفت: بهتراست این دریاچه شبیه خیلج فارس طراحی شودو در آنجا با استفاده از لنج های بزرگ ادب و فرهنگ و رسوم جنوب کشور به نمایش درآید تا در تهران نیز که تنوع اقوام را داریم از اقوام جنوبی و جزایر خلیج فارس نیز یاد می شود.

حسن بیادی نیز افزود: مدیریت شهری تهران می تواند در زمینه توسعه فضای سبز طراحی شهری و خدمات شهری تجربیات خودش را در اختیار مدیریت شهری جزیره ابوموسی قرار دهد.



فعالیت های عمران شهرداری تهران به متخصصان ایرانی واگذار شود

13 نفر از اعضای شورای شهر تهران طی نامه‌ای از شهردار تهران درخواست کردند که با عنایت به نامگذاری سال جاری به عنوان "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در شهرداری تهران به متخصصان ایرانی واگذار شود .

خسرو دانشجو ـ سخنگوی شورای شهر تهران ـ متن نامه‌ای که در این خصوص به امضای 13 عضو شورای شهر رسیده است را قرائت کرد .

در این نامه خطاب به شهردار تهران به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری اشاره و از شهردار تهران درخواست شده است با توجه به توان فنی مهندسی کشور، ترتیبی اتخاذ شود که هر گونه فعالیت در زمینه امور عمرانی و توسعه‌ای در شهرداری و سازمان‌های تابعه به متخصصان ایرانی واگذار شود .

اعضای شورای شهر تهران این اقدام را در جهت تحقق شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانستند و تاکید کردند که این اقدام می‌تواند توان مهندسان ایرانی را بیش از پیش به منصه ظهور برساند .