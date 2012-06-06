به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، ابوالقاسم نصرالهی عصر روز سه شنبه در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر در استانداری مرکزی افزود: با معرفی الگوهای موفق به مردم به خصوص جوانان می توان کانون فعالیت آنان را برای پیشگری از مصرف مواد مخدر در حوزه های مختلف از جمله ورزشی، هنری و کار متمرکز کرد.

وی با تاکید بر اینکه هفته جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر فرصت مناسبی است تا مسائل مربوط به این مواد افیونی در جامعه بیش از پیش تبیین شود تصریح کرد: باید دستگاههای اجرایی استان کانون‌های خانواده را با برنامه‌ریزی خاصی در جهت پیشگیری از مواد مخدر هدایت کنند.

پیشگیری از مصرف مواد مخدر نیازمند عزم ملی

مدیر کل امور اجتماعی و نائب رییس کمیته مبارزه با مواد مخدر استانداری مرکزی با بیان اینکه سازمان ملل متحد 26 ژوئن را روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر اعلام کرده است گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از مصرف مواد افیونی نیازمند عزم ملی و همسویی خانوادها و دستگاه ها است.

غلامرضا فتح‌آبادی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی در این هفته کارویژه های مختلفی را تعریف کنند گفت: تشکیل میزگردهای تخصصی در زمینه پیشگیری از مواد مخدر تاثیرگذار است و هماهنگی با نشریات محلی در خصوص انتشار گزارشات مربوط به اعتیاد از دیگر موارد موثر در این راستا است.

وی برگزاری مسابقات ورزشی به خصوص همایش های عمومی و پیاده روی خانوادگی، تقدیر از دستگاه های برتر مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، ارسال پیامک، مصون سازی ادارات و کارخانه ها، نصب تصاویر شهدای مبارزه با مواد مخدر، تبیین نقش اصناف در پیشگیری از مواد مخدر، برگزاری همایش تشکل های کارگری و ارزیابی نهادها از دیگر برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

رشد هشت درصدی معتادان نشانگر بی تاثیر بودن مسابقات ورزشی



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اراک افزود: رشد هشت درصدی جمعیت معتاد در جامعه بیانگر این است که برگزاری مسابقات ورزشی و پخش تیزر و بروشور در کاهش اعتیاد چندان تاثیرگذار نبوده است.

مجتبی خراجی افزود: با توجه به جامعه هدف باید برنامه‌ریزی کرد، شاید اجرای اینگونه برنامه‌ها در سطح شهر مورد توجه عموم جامعه‌ قرار گیرد.



وی اضافه کرد: در پروژه‌های فرهنگی ارزیابی اثر بخشی هر پروژه باید در دستور کار قرار گیرد و اثرات مثبت و منفی برنامه‌ها در نظر گرفته شود.

در جلسه بررسی برنامه‌های هفته مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرهنگی و پیشگیری برگزاری برنامه های عمومی، برپایی نمایشگاه در پارک ها و مراکز تجمع مردم، اجرای نمایش های هنری خیابانی و نشست های تخصصی در رسانه ها در هفته مبارزه با مواد مخدرتاکید شد.

همچنین برپایی 30 اردوگاه جهادی و هجرت 3 در تاریخ اول تیرماه لغایت 26 شهریور ماه سال جاری پیرامون پیشگیری از اعتیاد در قالب 110گروه جهادی و 400 روستای هدف از دیگر برنامه ها عنوان شد.