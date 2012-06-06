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۱۷ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۶

نصرالهی:

تبیین خطرات مواد مخدر برای جوانان از آلوده شدنشان جلوگیری می‌کند

تبیین خطرات مواد مخدر برای جوانان از آلوده شدنشان جلوگیری می‌کند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی گفت: خانواده ها به صورت علمی، منطقی و دوستانه می توانند خطرات و عوارض مهلک مصرف مواد مخدر را برای فرزندان خود تبیین کنند تا از آلوده شدن آنان جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، ابوالقاسم نصرالهی عصر روز سه شنبه در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر در استانداری مرکزی افزود: با معرفی الگوهای موفق به مردم به خصوص جوانان می توان کانون فعالیت آنان را برای پیشگری از مصرف مواد مخدر در حوزه های مختلف از جمله ورزشی، هنری و کار متمرکز کرد.

وی با تاکید بر اینکه هفته جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر فرصت مناسبی است تا مسائل مربوط به این مواد افیونی در جامعه بیش از پیش تبیین شود تصریح کرد: باید دستگاههای اجرایی استان کانون‌های خانواده را با برنامه‌ریزی خاصی در جهت پیشگیری از مواد مخدر هدایت کنند.

پیشگیری از مصرف مواد مخدر نیازمند عزم ملی

مدیر کل امور اجتماعی و نائب رییس کمیته مبارزه با مواد مخدر استانداری مرکزی با بیان اینکه سازمان ملل متحد 26 ژوئن را روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر اعلام کرده است گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از مصرف مواد افیونی نیازمند عزم ملی و همسویی خانوادها و دستگاه ها است.

غلامرضا فتح‌آبادی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی در این هفته کارویژه های مختلفی را تعریف کنند گفت: تشکیل میزگردهای تخصصی در زمینه پیشگیری از مواد مخدر تاثیرگذار است و هماهنگی با نشریات محلی در خصوص انتشار گزارشات مربوط به اعتیاد از دیگر موارد موثر در این راستا است.

وی برگزاری مسابقات ورزشی به خصوص همایش های عمومی و پیاده روی خانوادگی، تقدیر از دستگاه های برتر مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، ارسال پیامک، مصون سازی ادارات و کارخانه ها، نصب تصاویر شهدای مبارزه با مواد مخدر، تبیین نقش اصناف در پیشگیری از مواد مخدر، برگزاری همایش تشکل های کارگری و ارزیابی نهادها از دیگر برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

رشد هشت درصدی معتادان نشانگر بی تاثیر بودن مسابقات ورزشی

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اراک افزود: رشد هشت درصدی جمعیت معتاد در جامعه بیانگر این است که برگزاری مسابقات ورزشی و پخش تیزر و بروشور در کاهش اعتیاد چندان تاثیرگذار نبوده است.

مجتبی خراجی افزود: با توجه به جامعه هدف باید برنامه‌ریزی کرد، شاید اجرای اینگونه برنامه‌ها در سطح شهر مورد توجه عموم جامعه‌ قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در پروژه‌های فرهنگی ارزیابی اثر بخشی هر پروژه باید در دستور کار قرار گیرد و اثرات مثبت و منفی برنامه‌ها در نظر گرفته شود.

در جلسه بررسی برنامه‌های هفته مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرهنگی و پیشگیری برگزاری برنامه های عمومی، برپایی نمایشگاه در پارک ها و مراکز تجمع مردم، اجرای نمایش های هنری خیابانی و نشست های تخصصی در رسانه ها در هفته مبارزه با مواد مخدرتاکید شد.

همچنین برپایی 30 اردوگاه جهادی و هجرت 3 در تاریخ اول تیرماه لغایت 26 شهریور ماه سال جاری پیرامون پیشگیری از اعتیاد در قالب 110گروه جهادی و 400 روستای هدف از دیگر برنامه ها عنوان شد.

کد مطلب 1619479

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