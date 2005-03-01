سفر رايس به كانادا لغو شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، قرار بود رايس در هفته دوم آوريل آينده به كانادا سفر كند اما ريچارد بوچر سخنگوي وي گفت: اين برنامه لغو شده است.

وي بدون رد يا تاييد گزارش ها مبني بر اينكه رايس به دليل عدم همكاري موشكي كانادا سفرش را لغو كرده است، گفت: ما زماني مناسب را براي اين سفر انتخاب خوايم كرد.

اما يك منبع رسمي آمريكايي كه به همراه رايس براي شركت در كنفرانس لندن به انگليس سفر كرده است، گفت: لغو اين سفر دقيقا پاسخي به اتاوا براي عدم همكاري موشكي با واشنگتن بوده است.

كانادا هفته گذشته پس از حدود يك سال بررسي اعلام كرد در طرح پوشش آمريكاي شمالي با دفاع موشكي شركت نخواهد كرد.

به نظر مي رسد روابط اين دو كشور پس از آنكه كانادا در اشغال عراق به آمريكا كمك نكرده بود، به تازگي گرم شده است اما اين موضع گيري كانادا بارديگر روابط را برهم ريخت.

پل مارتين نخست وزير ليبرال كانادا اعلام كرد به دليل آنكه اين طرح آمريكا به هيج وجه از سوي مردم كانادا مورد استقبال قرار نگرفته است، با واشنگتن همكاري نخواهد كرد.

وزارت امور خارجه آمريكا تاكنون تاريخ دقيقي براي ديدار رايس تعيين نكرده است.