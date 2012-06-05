اعتبارنامه ایرانپور در شعبه 13 رد شد/ ارسال پرونده منتخب مبارکه به کمیته تحقیق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از اعتراض احمد توکلی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اعتبارنامه علی ایرانپور در شعبه 13 مجلس‍، اعتبارنامه وی در این شعبه مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه مدارک و مستندات ایرانپور از سوی توکلی و استماع دفاعیات ایرانپور اعتبار نامه وی از سوی این شعبه رد شد.

نمایندگان و منتخبان عضو شعبه 13 با 10 رای مخالف و 6 رای موافق اعتبارنامه منتخب مبارکه را رد کردند و به این ترتیب با قرائت گزارش شعبه 13 در جلسه علنی صبح فردا چهارشنبه مجلس پرونده وی به همراه مدارک و مستندات نماینده معترض به اعتبارنامه وی به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایرانپور منتخب پرحاشیه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض توکلی به اعتبارنامه خود در ابتدا به اعتبارنامه همه 30 نماینده تهران اعتراض کرد و پس از کش و قوس های فراوان و اعتراض‌های متعدد نمایندگان به این اقدام وی، با عذرخواهی از نمیاندگان تهران اعتراض خود نسبت به اعتبارنامه همه نمایندگان تهران به جز احمد توکلی و الیاس نادران را پس گرفت.

طبق ماده 68 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌شود. در صورتی که گزارش شعبه مبنی‌ بر رد ‌اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.