اکثر زندانیان جرایم رانندگی فاقد گواهینامه و بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب اقبالی نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راههای کاهش نقاط حادثه خیز که با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد؛ با بیان اینکه براساس آمار ستاد دیه بیشترین تعداد زندانیان مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی و افراد فاقد گواهینامه رانندگی و یا بیمه شخص ثالث هستند؛ افزود: طی سالهای اخیر ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بیت المال دیه پرداخت شده است که این کار علاوه بر مخدوش کردن امنیت عمومی، بیت المال را نیز هد می دهد.

وی ادامه داد: با وجود آنکه در ده سال گذشته میزان خودروها در کشور چهار برابر افزایش یافته است، اما بسترهای لازم برای کنترل و تردد اصولی خودروها صورت نگرفته است.

رئیس دادگستری بناب همچنین با اشاره به اینکه ۷۰درصد تصادفات در اثر بی دقتی رانندگان وسایط نقلیه صورت می گیرد؛ اذعان کرد: اقدامات هشدار دهنده و کنترل کننده از جمله نصب دوربینهای مداربسته و حضور فیزیکی پلیس در اماکن پرتردد از ضروریات و عوامل بازدارنده است.

وی از دخیل بودن ۲۵ سازمان دولتی در پیشگیری از جرایم و تخلفات خبرداد و گفت: متأسفانه فقط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی عملاً در صحنه حضور دارند و بقیه نهادها به نوعی سهل انگاری می کنند.

اقبالی نیا از پلیس راهنمایی و رانندگی خواست تا سهم کوتاهی سازمانهای ذیربط در حوادث و تصادفات را مشخص کرده و خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث و گواهینامه رانندگی توقیف شوند.

وی سپس به ایجاد سرعت گیرهای غیرضروری در سطح خیابان های شهرستان که موجب وارد شدن خسارات متعدد به خودروهای مردم می شوند، اشاره کرد و از شهرداری خواست تا نسبت به جمع آوری سرعت گیرهای غیرمجاز و غیرضروری اقدام نموده و تشکیلات قضایی نیز آماده همکاری است.

رئیس اداره راه و شهرسازی بناب نیز در این نشست با اشاره به اینکه احداث پل روگذر به طول ۶۰۰ متر در میدان معلم این شهرستان ضرورت منطقه بوده و کار کارشناسی شده است؛ گفت: پیمانکار مجری این طرح هم اکنون در اجرای طرح از برنامه زمان بندی خود جلوتر است.

محمد سلیمانی فر افزود: برای اجرای این پل که ظرف ۲۴ ماه انجام خواهد شد، یکصد و ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

وی تنها مشکل اجرای این طرح را عدم همکاری راهنمایی و رانندگی شهرستان با مجری این طرح اعلام کرد و گفت: گاهی عدم هماهنگی و یا ناهماهنگی در همکاری باعث بروز مشکلاتی در روند اجرای این طرح می شود.

سلیمانی با بیان اینکه شهرستان بناب از نظر راه دارای شرایط مناسبی است افزود: طی دو روز آینده پل زیرگذر ورودی جاده روستای«روشت بزرگ» با ۷ میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.