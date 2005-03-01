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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۱۷

با موافقت مجلس شوراي اسلامي

بودجه صندوق حمايت از صنايع الكترونيك افزايش مي يابد

در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 84، با موافقت مجلس و به موجب بند (ب) تبصره 4 اين لايحه، بودجه صندوق حمايت از صنايع الكترونيك افزايش مي يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس بند (ب) تبصره 46 لايحه بودجه سال 84 كه مربوط به بخش صنعت و معدن است، به هيات وزيران اجازه داده مي شود، بودجه صندوق حمايت از صنايع الكترونيك را افزايش دهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين موافقت كردند، براساس بند (ب) تبصره 5 لايحه بودجه سال 84، شركت فرودگاههاي كشور، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران طبق جدول زمان بندي كه در فروردين 84 توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي گردد، در سال 84 مبلغ 1650 ميليارد ريال از درآمدهاي وصولي خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

بند (ت) لايحه بودجه سال 84 هم تصريح مي كند: به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشهاي استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور، واريز نمايند.

 تعرفه هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

کد مطلب 161953

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