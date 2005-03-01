زندانيان اردني در بند رژيم صهيونيستي دست به اعتصاب غذاي علني زدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، صالح العجلوني از حضور25 اسيراردني درزندانهاي رژيم صهيونيستي خبر داد و گفت : اين زندانيان به دليل مقاومت عليه اشغالگري رژيم صهيونيستي دستگير و زنداني شده اند.

وي افزود:اين زندانيان كه درهشت زندان صهيونيستها بسرمي برند ازصبح امروز سه شنبه اعتصاب غذاي علني خود را تا آزادي اينكه يا مرگ آغاز كردند .



به گفته سخنگوي كميته خانواده اسيران درزندانهاي رژيم صهيونيستي، اسراي اعتصاب كننده اردني در دوران اعتصاب غذايشان تنها آب و نمك تناول مي كنند .

ازسوي ديگر شوراي سنديكاي مهندسان اردن بيانيه اي را در مورد اعتصاب غذا اسيران صادر كرده و در آن از تمام سازمانهاي حقوق بشربين المللي و سازمانهاي خيريه خواسته براي آزادي اسيران دربند رژيم صهيونيستي دخالت كنند .

اين شورا همچنين ازجامعه بين المللي خواسته مسئوليت تلاش براي آزادي اسيران دربند زندانهاي رژيم صهيونيستي را برعهده گيرد.

اردن خواستار آزادي 20 اسير زنداني امنيتي در بند اسراييل شده است درحالي كه رژيم صهيونيستي چهار تن از اين اسرا را به حبس ابد محكم كرده است .

اين اقدام قبل از امضاي توافقنامه سازش ميان رژيم صهيونيستي و اردن در سال 1994 صورت گرفته است.

بر اساس اين گزارش جمعا رژيم اسراييل 50 اردني را به جرم هاي متفاوت به اسارت گرفته است و برخي از آنها با اينكه مدت زنداني شان در اسراييل به پايان رسيده است، در زندان مي باشند.

رجب السقيري سخنگوي وزارت خارجه اردن هفته گذشته با مسئولان وزارت خارجه اسراييل درمورد آزادي اسيران اردني دربند رژيم صهيونيستي در امان صحبت كرد.