سرمربي پاس تهران: تيم استقلال اهواز فوتبال زيبايي ارايه كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دركنفرانس خبري مربيان دوتيم استقلال اهواز وپاس تنها مصطفي دنيزلي حاضربود كه درپاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص بازي با بيان مطلب فوق گفت: تيم ما درنيمه دوم بازي بهتري ازخود ارايه كرد وتوانستيم با ميدانداري بازي بهتري را ارايه نماييم.

وي درمورد بازيهاي ليگ قهرمانان وبازيهاي پاس دراين رقابتها خاطرنشان كرد: هنوز8 روزتا آغازاين مسابقات زمان باقي است و با وجود نقاط ضعفي كه داريم، بدنبال رفع آنها بوده تا بتوانيم بازيهاي خوبي را به نمايش بگذاريم. ضمن اينكه استفاده ازبازيكنان كمكي نيزتا امروزمشخص نيست. تعدادي فيلم نيزازبازيهاي الريان قطردراختيارداريم كه مشغول بررسي آن هستيم تا خود را براي بازي آماده نماييم.

دنيزلي درخصوص ميزان آمادگي خداداد عزيزي نيزاظهارداشت: خداداد يك ماه مصدوم بوده وبطورقطع به آمادگي كامل دست خواهد يافت. ما بايد كمك كنيم تا اين بازيكن به روزهاي خوب خود بازگردد.