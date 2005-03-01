اسرائيل : سوريه بايد به اشغال لبنان پايان دهد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي امروز سه شنبه در بودابست گفت:" اشغال لبنان از سويه سوريه بايد پايان يابد."



شالوم پس ازمذاكره با مسئولان مجارستاني در بودابست به خبرنگاران گفت:" نيروهاي سوريه بايد لبنان را ترك كنند، اشغالگري سوريه بايد تمام شود."



اين وزير صهيونيستي همچنين از جامعه جهاني خواست كه دمشق و ديگر به اصطلاح افراط گرايان منطقه كه وي آنها را سوريه، ايران و حزب الله و حماس و جهاد اسلامي دانست، جدا و منزوي كنند .

وي گفت: بايد با كشورهاي مصر ، اردن، محمود عباس (رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين) ، كشورهاي شمال آفريقا و كشورهاي عربي خليج (فارس) كار كرد.



شالوم افزود: نمي توان كليد را به دست افراط گرايان سپرد تا تصميم بگيرند چه زماني روند صلح را تخريب كنند، بايد كه افراط گرايان را منزوي و از معتدلين حمايت كرد.



وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ضمن اظهار خرسندي از روند گفتگوها با تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: هم اكنون پرچم اميد در برابر ما در اهتزاز است اما تشكيلات خودگردان بايد گروه هاي افراطي را سركوب كند.

شالوم به همراهي هياتي از مديران صنايع و بازرگانان رژيم صهيونيستي سرگرم ديدار دو روزه از مجارستان است.

