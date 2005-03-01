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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۵۱

با بي اعتنايي گستاخانه به اشغال قدس و سرزمينهاي عربي ؛

اسرائيل : سوريه بايد به اشغال لبنان پايان دهد

وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي خواستار پايان به اصطلاح اشغالگري سوريه در لبنان شد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي امروز سه شنبه در بودابست گفت:" اشغال لبنان از سويه سوريه بايد پايان يابد."

شالوم پس ازمذاكره با مسئولان مجارستاني در بودابست به خبرنگاران گفت:" نيروهاي سوريه بايد لبنان را ترك كنند، اشغالگري سوريه بايد تمام شود."

اين وزير صهيونيستي همچنين از جامعه جهاني خواست كه دمشق و ديگر به اصطلاح افراط گرايان منطقه كه وي آنها را سوريه، ايران و حزب الله و حماس و جهاد اسلامي دانست، جدا و منزوي كنند .

وي گفت: بايد با كشورهاي مصر ، اردن، محمود عباس (رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين) ، كشورهاي شمال آفريقا و كشورهاي عربي خليج (فارس) كار كرد.

شالوم افزود: نمي توان كليد را به دست افراط گرايان سپرد تا تصميم بگيرند چه زماني روند صلح را تخريب كنند، بايد كه افراط گرايان را منزوي و از معتدلين حمايت كرد.

وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ضمن اظهار خرسندي از روند گفتگوها با تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: هم اكنون پرچم اميد در برابر ما در اهتزاز است اما تشكيلات خودگردان بايد گروه هاي افراطي را سركوب كند.
شالوم به همراهي هياتي از مديران صنايع و بازرگانان رژيم صهيونيستي سرگرم ديدار دو روزه از مجارستان است.

کد مطلب 161962

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