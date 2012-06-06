به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عرشیان در این باره اظهارداشت: برای اولین بار در ایران پروژه ساماندهی و کد گذاری علائم ترافیکی عمودی توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین انجام می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین افزود: برداشت اطلاعات جغرافیایی با استفاده از سیستم نقشه برداری شهری و دوربین های نقشه برداری انجام می شود.



وی یادآورشد: برداشت مشخصات ترافیکی توسط متخصصین ترافیکی انجام و در قالب فایل های UTM ساماندهی می شود.



عرشیان عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه برداشت اطلاعات جغرافیایی و ترافیکی علائم عمودی به منظور ساماندهی آنها است.



وی پیشرفت فیزیکی پروژه را 60 درصد اعلام کرد و افزود: تاکنون برداشت اطلاعات جغرافیایی و ترافیکی علائم عمودی دو هزار و 152 تابلو در سطح منطقه یک شهرداری قزوین انجام شده است.



مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در خصوص مزایای این طرح بیان کرد: از خروجی های این پروژه امکان ساماندهی تابلوها، حذف تابلوهای اضافه و نیاز سنجی حضور نیروهای پلیس به منظور اعمال قانون است.



عرشیان با اشاره به این که نرم افزار ارائه شده در این پروژه قابلیت به روزرسانی دارد تصریح کرد: تا پایان خردادماه سال جاری مرحله اول پروژه ساماندهی و کد گذاری علائم ترافیکی عمودی به پایان می رسد.