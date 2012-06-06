آغاز ورود امضای دیجیتال به سیستم مالیاتی کشور

علی عسکری در گفتگو با مهر از نهایی شدن عملیات مربوط به ورود امضای دیجیتال به نظام مالیاتی کشور خبرداد و گفت: بر این مبنا امسال کلیه عملیات مربوط به ارائه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی توسط مودیان مالیاتی از طریق الکترونیکی امکانپذیر خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این امر که به منظور ایجاد حداکثر سهولت و سرعت در انجام خدمات مالیاتی مودیان از مدتها پیش توسط سازمان امور مالیاتی کشور برنامه ریزی شده است، از روز یک شنبه هفته آینده 21 خردادماه عملا اجرای آن آغاز می شود.

وی تصریح کرد: هر چند مودیان مالیاتی کماکان امکان ارائه دستی و حضوری اظهارنامه های مالیاتی خود را خواهند داشت اما با توجه به اینکه ارائه الکترونیکی اظهارنامه به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت ساعات اداری برای مودیان مالیاتی میسر خواهد بود، سازمان مالیاتی کشور از کلیه مودیان مالیاتی به ویژه اشخاص حقوقی دعوت می کند که اظهارنامه های خود را از طریق این امکان ویژه ارسال نمایند.