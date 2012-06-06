  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

مشکل دانشجویان خوابگاهی فردوسی مشهد در ایام امتحانات

مشکل دانشجویان خوابگاهی فردوسی مشهد در ایام امتحانات

دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد فاقد سیستم سرمایشی است و این مساله برای دانشجویان در ایام امتحانات مشکل ایجاد می کند.

حسین ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد از قدمت بالایی برخوردار هستند و برای همین سیستم سرمایشی در آنها تعبیه نشده است.

وی ادامه داد: گرمای هوا به ویژه در خرداد ماه که ایام امتحانات دانشجویان است و آنان بیشتر وقت خود را در خوابگاه می گذرانند تا خود را برای امتحانات آماده کنند شرایط سختی را ایجاد کرده است.
 
دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد خواستار ایجاد سیستم سرمایشی در خوابگاه های این دانشگاه شد و خاطرنشان کرد: دانشجویان هرسال با این مشکل به ویژه در خردادماه مواجه هستند و از پنکه برای سرمایش فضا استفاده می کنند.
کد مطلب 1619680

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