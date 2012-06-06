مشکل دانشجویان خوابگاهی فردوسی مشهد در ایام امتحانات

حسین ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد از قدمت بالایی برخوردار هستند و برای همین سیستم سرمایشی در آنها تعبیه نشده است.

وی ادامه داد: گرمای هوا به ویژه در خرداد ماه که ایام امتحانات دانشجویان است و آنان بیشتر وقت خود را در خوابگاه می گذرانند تا خود را برای امتحانات آماده کنند شرایط سختی را ایجاد کرده است.

دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد خواستار ایجاد سیستم سرمایشی در خوابگاه های این دانشگاه شد و خاطرنشان کرد: دانشجویان هرسال با این مشکل به ویژه در خردادماه مواجه هستند و از پنکه برای سرمایش فضا استفاده می کنند.