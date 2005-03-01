مركز پژوهشهاي مجلس: تمام قاليبافان كشور بايد بيمه شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، دفاتر مطالعات زيربنايي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در يك گزارش كارشناسي پيرامون وضعيت تعاوني هاي فرش دستباف كشور اعلام كردند كه مركز فرش ايران طبق مصوبه شوراي عالي اداري، موظف به بيمه كردن قاليبافان كشور است و بايد اقدامات قانوني و حمايت هاي لازم در اين خصوص را انجام دهد.

براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش كه به درخواست سيدعليرضا عابدي نماينده مردم بيرجند در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، آمده است : در صورت عدم اجراي تكاليف محوله توسط مركز فرش ايران، موضوع قابل پيگيري و بررسي خواهد بود.

براساس اين گزارش، با بررسي و انطباق مفهومي الفاظ مصوبه شوراي عالي اداري با مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون صنعت فرش دستباف كشور، چنين به نظر مي رسد كه اين مصوبات در عين ارتباط با يكديگر، انطباق كاملي با هم ندارند. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي حكم قانونگذار ناظر و راجع به "فعاليت تعاوني ها و اتحاديه هاي فرش دستباف روستايي" است، در حالي كه موضوع مصوبه 15/11/1381 شوراي عالي اداري در مورد صنعت فرش دستباف، تجميع تمامي امور مربوط به سياستگذاري، برنامه ريزي و ساير موارد در وزارت بازرگاني است.

گزارش مركز پژوهشها تصريح مي كند كه از ديدگاه حقوقي، انجام تمامي امور مربوط به فرش دستباف روستايي كماكان بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است.

دفاتر مطالعات زيربنايي و حقوقي مركز پژوهشها همچنين در گزارش مشترك خود پيرامون وضعيت تعاونيهاي فرش دستباف يادآور شدند كه مصوبات دستگاهها از درجه اعتبار پايين تري نسبت به مصوبات مجلس برخوردار است و اگر مصوبه اي بعد از مصوبات مجلس توسط دستگاه ديگري صادر شود كه در جهت مغاير با مصوبه مجلس بوده يا موجبات تغيير آن را به همراه داشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.