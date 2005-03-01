دوره هاي مشترك هيچ گونه محدوديت كمى و كيفى در اجراى دوره‏ هاى معمول دانشگاه ايجاد نمي كند // دانشجويان دوره‏ هاى عادى نيز از مزيت هاي دوره هاي مشترك بى بهره نخواهند ماند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، در بخشى از اين بيانيه آمده است : در اين دوره نيز در همه مراحل، حفظ استانداردهاى كيفى وجهه همت دانشگاه قرار داشته و در انتخاب راه يافتگان نهايت دقت مبذول شده است. سطح كلاس‏ ها و امتحانات نيز مشابه دانشجويان دوره‏ هاى عادى بوده و مقررات آموزشى كاملاً مراعات مى‏ شود و دانشجويان فاقد شرايط، طبق تعهدات كتبى، ملزم به ترك دوره مى‏ باشند.



همچنين برگزارى دوره ‏هاى مشترك 1-عامل هيچ گونه محدوديت كمى و كيفى در اجراى دوره‏ هاى معمول نبوده و در ظرفيت پذيرش و برنامه گسترش دوره‏هاى عادى، كاهش يا خللى وارد نمى ‏سازد 2- زمينه ‏ساز ادامه تحصيل گروهى از مشتاقان شايسته، عمدتاً در داخل كشور و بدون تحمل هزينه مستقيم بر دولت، مى‏شود و از تحمل هزينه ‏ها و عوارض عاطفى و اجتماعى غيرضروري بر دانشجويان و خانواده‏ ها جلوگيرى مى ‌كند‏ 3-علاوه بر تحقق حركت در برقرارى ارتباطات پايدار علمى بين المللى، به منابع مالى دانشگاه نيز كمك خواهد كرد و بهبود زير ساخت‏ ها و امكانات آموزشى و پژوهشى ميسر خواهد شد. به نحوى كه دانشجويان دوره‏ هاى عادى نيز بى بهره نخواهند ماند.



اميد است اين توضيحات كافى در جهت رفع ابهامات و ترديدهاى احتمالى دانشجويان فرهيخته و دلسوز دانشگاه محسوب شود.