به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، در بخشى از اين بيانيه آمده است : در اين دوره نيز در همه مراحل، حفظ استانداردهاى كيفى وجهه همت دانشگاه قرار داشته و در انتخاب راه يافتگان نهايت دقت مبذول شده است. سطح كلاس ها و امتحانات نيز مشابه دانشجويان دوره هاى عادى بوده و مقررات آموزشى كاملاً مراعات مى شود و دانشجويان فاقد شرايط، طبق تعهدات كتبى، ملزم به ترك دوره مى باشند.
همچنين برگزارى دوره هاى مشترك 1-عامل هيچ گونه محدوديت كمى و كيفى در اجراى دوره هاى معمول نبوده و در ظرفيت پذيرش و برنامه گسترش دورههاى عادى، كاهش يا خللى وارد نمى سازد 2- زمينه ساز ادامه تحصيل گروهى از مشتاقان شايسته، عمدتاً در داخل كشور و بدون تحمل هزينه مستقيم بر دولت، مىشود و از تحمل هزينه ها و عوارض عاطفى و اجتماعى غيرضروري بر دانشجويان و خانواده ها جلوگيرى مى كند 3-علاوه بر تحقق حركت در برقرارى ارتباطات پايدار علمى بين المللى، به منابع مالى دانشگاه نيز كمك خواهد كرد و بهبود زير ساخت ها و امكانات آموزشى و پژوهشى ميسر خواهد شد. به نحوى كه دانشجويان دوره هاى عادى نيز بى بهره نخواهند ماند.
اميد است اين توضيحات كافى در جهت رفع ابهامات و ترديدهاى احتمالى دانشجويان فرهيخته و دلسوز دانشگاه محسوب شود.
در بيانيه هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي اصفهان عنوان شد :
دوره هاي مشترك هيچ گونه محدوديت كمى و كيفى در اجراى دوره هاى معمول دانشگاه ايجاد نمي كند // دانشجويان دوره هاى عادى نيز از مزيت هاي دوره هاي مشترك بى بهره نخواهند ماند
هيأت رييسه دانشگاه صنعتى اصفهان با صدور بيانيه اي تحت عنوان «ارتباطات بين المللى دانشگاه : ابهامات و توضيحات» پيرامون برگزارى دوره هاى مشترك در اين دانشگاه، برقرارى و گسترش ارتباطات و همكارىهاى علمى و آموزشى با دانشگاه هاى خارجى را از اهداف برنامههاي سوم و چهارم توسعه عنوان نموده و برگزارى اين دوره را راهكار اثبات شده تحقق همكارى هاى پايدار و زمينه ساز رقابت چشم گير عموم دانشگاه هاى با سابقه و بلند آوازه دنيا دانست.
به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، در بخشى از اين بيانيه آمده است : در اين دوره نيز در همه مراحل، حفظ استانداردهاى كيفى وجهه همت دانشگاه قرار داشته و در انتخاب راه يافتگان نهايت دقت مبذول شده است. سطح كلاس ها و امتحانات نيز مشابه دانشجويان دوره هاى عادى بوده و مقررات آموزشى كاملاً مراعات مى شود و دانشجويان فاقد شرايط، طبق تعهدات كتبى، ملزم به ترك دوره مى باشند.
نظر شما