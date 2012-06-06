69 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی خراسان رضوی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با استناد به گزارش اخذ شده از خزانه معین استان، سهم اعتبارات استان از محل تملک دارایی های سرمایه ای در سال مالی 90 را بیش از 6 هزار و 735 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اعتبارات مذکور را مربوط به 77 دستگاه اجرایی و 71 شهرداری سطح استان عنوان کرد و افزود: این مبلغ از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری به دستگاه ها و شهرداری های خراسان رضوی تخصیص داده شده است.

واحدی با نام بردن از 11 دستگاه برتر استان که بیش 80 درصد اعتبارات تملک دارایی خود را جذب کرده اند، اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت آب و فاضلاب مشهد و مجتمع عالی نیشابور با جذب 100، 99 و 94 درصد از اعتبارات خود در زمره برترین دستگاه های اجرایی استان قرار دارند.

واحدی اظهار داشت: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، آموزش عالی قوچان، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شرکت آب و فاضلاب روستایی، امور عشایر، اداراه کل غله منطقه پنج، صدا و سیمای خراسان رضوی و شرکت آب منطقه ای نیز بین 90 تا 86 درصد از اعتبارات خود را جذب کرده اند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در خصوص جذب اعتبارات شهرداریها نیز گفت: شهرداری های جغتای، کاخک، نصرآباد، مشهد ریزه، شادمهر و انابد نیز با جذب 92 تا 80 درصد از اعتباراتشان به ترتیب برترین شهرداری های استان در این زمینه محسوب می شوند.

وی از 45 دستگاه اجرایی و 67 شهرداری استان که جذب اعتبارشان کمتر از متوسط استان است، خواست تا پایان تیرماه نسبت به جذب آن اقدام کنند.

وی گفت: طبق تاکید استاندار نسبت به جابجایی اعتبارات دستگاه هایی که جذب مناسب نداشته باشند، اقدام خواهد شد.