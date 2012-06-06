مرکز خدمات رفاهی و مرکز پاسخگویی 1530 در مهرآباد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال الدین شاهچراغی با رد شایعه احداث غسالخانه در مهرآباد گفت: خدمات سازمان فردوس ها تنها به ساخت غسالخانه محدود نمی شود بلکه کارهای جانبی دیگر نیز مانند احداث ساختمان اداری در حیطه خدمات سازمان نیز است.

احداث مرکز پاسخگویی مهر آباد نخستین بار در کشور

وی بیان داشت: برای نخستین بار در کشور مرکز پاسخگویی 1530 به منظور ارائه خدمات سازمان فردوس ها در مشهد فعال خواهد شد.

شاهچراغی ادامه داد: در حال حاضر دو مرکز آمبولانس شاهد واقع در میدان عسکریه به منظور پوشش دهی شرق مشهد و مرکز آمبولانس بهشت رضا(ع) برای جابجایی متوفی در مشهد فعال است.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز غرب مشهد به مرکز اعزام آمبولانس یک ایستگاه به همین منظور با مساحت دو هزار و 200 مترمربع در حال ساخت است که طی 5 ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

کاهش زمان جابجایی متوفی با احداث مرکز پاسخگویی مهر آباد

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد گفت: با راه اندازی این مرکز زمان اعزام آمبولانس به منظور جابجایی متوفی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

شاهچراغی تصریح کرد: در حال حاضر 49 دستگاه آمبولانس حمل متوفی در شهر مشهد فعال است که به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه روزانه به طور میانگین 44 نفر در روز در شهر مشهد فوت می کنند این تعداد آمبولانس به منظور حمل متوفی کافی است.

مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد گفت: به طور میانگین روزانه 60 درصد متوفیات در شهر مشهد دفن می شوند و مابقی به خارج از شهر منتقل می شوند.

شاهچراغی در خصوص تعداد آرامستان های شهر مشهد تصریح کرد: در شهر مشهد 5 آرامستان بهشت جواد الائمه، خواجه اباصلت، حرم مطهر، خواجه ربیع و بهشت رضا(ع) فعال است.

آرامستان غرب مشهد به زودی به بهره برداری می رسد

وی بیان داشت: همچنین به طور کلی 150 آرامستان در حریم شهر مشهد وجود دارد.مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد با اشاره به تعداد متوفیات سال گذشته بیان داشت: در سال گذشته 17 هزار و 231 نفر در شهر مشهد فوت کرده اند.

شاهچراغی با اشاره به ساخت آرامستان در غرب مشهد اظهار داشت: در حال حاضر زمینی در غرب مشهد به منظور ساخت آرامستان تملک شده وعملیات آن اجرایی آن آغاز شده و در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.