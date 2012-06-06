دشمن اقتصاد کشور ایران را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ولد آبادی در جمع روسای کانون های بسیج اساتید دانشگاه های استان تهران اظهار داشت: مخاطب شعار امسال رهبر معظم انقلاب تمامی اقشار جامعه هستند که در این زمینه نقش دانشگاه و دانشگاهیان بسیارمهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: اگر شعار سال های اخیر رهبر معظم انقلاب را مرور کنیم، مشاهده می کنیم که مقام عظمی ولایت با نگاه خاص خود به درستی تشخیص داده اند که دشمن اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است.

وی عنوان کرد: در این زمینه شعارهای چند سال اخیر مفهوم و محتوای اقتصادی دارد.

ولدآبادی ادامه داد: سال گذشته سال جهاد اقتصادی بود و تفاوتی بین جهاد اقتصادی و شعار امسال وجود دارد و آن هم این است که شاید به نوعی مخاطب شعار جهاد اقتصادی مسئولان بودند ولی مخاطب شعار امسال تمامی اقشار جامعه هستند و نقش دانشگاه و دانشگاهیان بسیار مهم و تاثیر گذار است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس یادآور شد: در این زمینه انتظاری که از جامعه دانشگاهی می رود این است که تلاش علمی جامعه دانشگاهی برای تولیدات علمی افزایش یابد.

ولد آبادی در ادامه خطاب به اساتید بسیجی گفت: امید می رود که خروجی این جلسات که در واقع اتاق فکر است، منجر به ارائه راهکارهای عملی برای تحقق شعار مقام معظم رهبری شود.

لزوم ارتقای سطح فرهنگ در دانشگاه ها

وی افزود: در این زمینه از اساتید انتظار می رود که در مورد ارتقای سطح فرهنگ در دانشگاه ها راهکارهای لازم را ارائه و اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول اضافه کرد: ارتقای فرهنگ در دانشگاه ها اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور یا سایر دانشگاه های دولتی باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد پیامبراعظم(ص) دانشگاه آزاد قدس

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، مراسم اعتکاف برای اولین بار با حضور 170 نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان در مسجد پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه برگزار شد.