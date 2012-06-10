محو قدیمی ترین نقش برجسته جهان

حسن حبیبی فهلیانی محقق و مدیر سابق میراث فرهنگی ممسنی به خبرنگار مهر گفت: نقش برجسته کورنگون در سال 1300 به وسیله "بارون افن هم" کشف و در سال 1303 توسط پروفسور "ارنست هرتسفلد آلمانی" مورد کاوش علمی باستانشناسی قرار گرفت و قدمت تاریخی آن به 2400 سال پیش از میلاد مسیح یعنی یک هزاره پیش از ورود آریاییها به فلات ایران برآورد شد.

وی افزود: نقش برجسته کورنگون ایلامی کاملاً بومی است و بعضی از جزییات آن اصل سومری(دولت سومریان در 3000 سال پیش از میلاد)را نشان می دهد. به عنوان مثال تاجی که بر سر الاه و الاهه نقش شده با شاخهای منفصل از یکدیگر، در دوران سومر قبل از دوره آکاد (طایفه ای از بنی سام که در حدود 3000 سال قبل از میلاد در کلده سفلی زندگی می کردند) فراوان دیده شده است. الاه در دست خود ظرفی گرفته که پر از آب حیات بوده و به سوی صف های پرستش کنندگان خود روان کرده است.

وی بیان کرد: الاهه ای که به نظر محبوب تر و زیباتر می رسد با اینکه نقش آن ناقص و رو به نابودی است به نظر می رسد که بر روی حیوانی شبیه الاهه سومری نشسته است .در این نقش برجسته صورت مردها در سمت راست و صورت زنها در سمت چپ نقش شده ا ند. زنها لباسی درازتر از مردها بر تن دارند که از مردها تمیز داده شده اند.

این کارشناس میراث فرهنگی بیان کرد: تاکنون نسخه همانند نقش برجسته کورنگون در بین النهرین و در نقاط باستانی جهان پیدا نشده است. اما یک نمونه از نقش برجسته کورنگون شهرستان رستم در نقش رستم نزدیک تخت جمشید مدفن شاهان هخامنشی دیده شده که تا نیمه دوم قرن سوم میلادی پابرجا بوده ولی بعدها آن را محو و صورت بهرام دوم را بر آن تعبیه کرده اند. اکنون جزئی از این اثر محو شده، در گوشه راست تصویر نقش رستم دیده می شود اما هنوز چنبره مارها و دو الاهه با لباس سومری بر روی تخت نمایان است و همچنین یک نقش زن شبیه زن های موجود در نقش برجسته کورنگون شهرستان رستم دیده می شود که کاملا سالم و دست نخورده است.

حبیبی تصریح کرد: این نقش باید در زمانی نزدیک به حجاری کورنگون ایلامی شهرستان رستم تعبیه شده باشد یعنی در حدود 2400 سال قبل از میلاد. به هر حال نقش برجسته کورنگون یک عبادتگاه مهم ایلامی در شهرستان رستم بوده است و این نقش ثابت می کند که نفوذ و تمدن ایلام در آن زمان تا حدود شهرستانهای ممسنی، رستم، مرودشت و پرسپولیس توسعه داشته است.