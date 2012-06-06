روند کلی تحولات منطقه به نفع محور مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید برکات دبیرکل حزب دمکراتیک لبنان با حضور در محل سفارت، با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.

ولید برکات تحولات منطقه از جمله تحولات سوریه، انفجارها در عراق، ربودن لبنانی‌ها و ایرانی‌ها توسط گروه‌های مسلح در سوریه و تحولات اخیر در شمال لبنان را در راستای توطئه همه جانبه دشمنان جهت ایجاد فتنه در منطقه برشمرد و اظهار داشت: تهاجم همه جانبه‌ای علیه مردم منطقه در حال شکل گیری است و دعوت سید حسن نصراله دبیرکل حزب‌اله جهت تشکیل کنگره موسسسان در لبنان، پیشنهادی جدید و ارزشمند برای خنثی‌نمودن این توطئه‌ها به شمار می‌رود.

غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز ضمن تبیین آخرین تحولات منطقه از جمله تحولات سوریه، بحرین و موضوع مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 اظهار داشت: علی رغم تلاش‌های فراوان دشمنان و تهاجم همه جانبه علیه محور مقاومت، روند کلی تحولات به نفع محور مقاومت بوده و همین امر باعث نگرانی دشمنان شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با اشاره به دستان پنهان آمریکا و اسرائیل برای فتنه انگیزی در لبنان و منطقه اظهار داشت: آمریکا رسما امنیت اسرائیل را امنیت خود دانسته و از این رو تلاش می‌کند با فتنه انگیزی در منطقه، امنیت اسرائیل را تأمین نماید.

