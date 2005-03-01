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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۱۷

به بهانه ورود بدون مجوز به قدس شرقي ؛

قاضي القضات قدس دستگير شد

پليس رژيم صهيونيستي امروز پس از دستگيري قاضي القضات قدس درسرزمين هاي اشغالي فلسطين، وي را تحت بازجويي قرار داد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ تيسيرالتميمي قاضي القضات ورئيس شوراي عالي قضات  فلسطين امروزدر قدس شرقي توسط پليس رژيم صهيونيستي دستگير شد.

بنابراين گزارش، گيل كليمان سخنگوي پليس رژيم صهيونيستي گفت : تميمي به همراه دو تن از قضات تحقيق به علت ورودبدون مجوز به قدس شرقي دستگير شدند.

تميمي رياست شوراي عالي قضات را در مناطق فلسطيني برعهده دارد .

وي امور قانوني مربوط به مسائل اسلامي را سامان دهي مي كند.

 قدس شرقي از سال 1967 به اشغال رژيم صهيونيستي درآمد و همچنان در اشغال است .

کد مطلب 161977

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