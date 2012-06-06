مخاطرات جدی ریزگردها بر سیستم تنفسی شهروندان تهرانی

معصومه آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیرات ریزگردها بر سلامت شهروندان گفت: یکی از پیامدهای ریزگردها تاثیرات بهداشتی است که بر تنفس و ریه های شهروندان می گذارد و مخاطرات جدی برای آنها ایجاد می کند .

وی با رد ویروسی و میکروبی بودن این ریزگردها گفت: این ریز گردهایمی تواند زمینه ورود میکروارکانیزم ها را به سیستم تنفسی تشدید کند اما ویروسی و میکروبی نیستند .

این عضو شورای شهر تهران با بیان این که حل مشکل ریز گردها نیازمد طرح ها و برنامه ریزی های ملی و کشوری است گفت: زمانی این ریز گرده ها در آسمان پایتخت افزایش پیدا می کند که مناطق مرزی ما درگیر این مشکل می شوند و اگر این مشکل ملی حل شود هوای شهر تهران نیز سالم تر خواهد بود.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران تنها می تواند در این زمینه به دولت و مجلس پیشنهاداتی ارائه کند که مصوبه ای در این رابطه داشته ایم و نکاتی که می توانست در حل این مشکل دولت را کمک کند یاد آوری کردیم.