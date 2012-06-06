روایتی از خاطرات یک رزمنده در کتاب «گوهر»

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب خاطرات خودنوشت جعفری از دوران دفاع مقدس است که در فصلهای از آغاز انقلاب اسلامی، تا آغاز دفاع مقدس و دفاع مقدس تدوین شده است.
جعفری در بخشی از مقدمه کتابش آورده است: «فاصله تولد تا مرگ، مسیری است که با زندگی میپیماییم، زندگی هر انسان خواه ناخواه با حوادث و وقایعی پیوند خورده که همان خاطرات اوست. هر کس خاطراتش را نوشته، تومار زندگی خود را باز کرده و جلوی چشم دیگران گذاشته است. اکنون آنچه پیش چشم شماست خاطران من از گفتهها و شنیدهها و دیدههای یک عمر است و من اینها را بدون اینکه هنری در نویسندگی داشته باشم و بدون نظم و نسق خاصی نوشتهام.
خاطراتی از جنگ و جبهه که خانواده ما و هزاران خانواده دیگر ایرانی با خود دارند، فراموششدنی نیست. یاد ایثارها و شهادت فرزندان این آب و خاک چنان بر جان و ذهن و روان بستگان و دوستانشان نقش بسته که جز با رفتن جان به پایان نمیرسد...»
در بخشی از کتاب می خوانیم: علی چند بار اراده کرد چیزی بگوید؛ ولی وقتی میخواست بگوید منصرف میشد. گوهر یک بار نگاهش را بالا آورد؛ علی را دید و دوباره سریع نگاهش را پایین انداخت. علی کمی ذوق کرد و گفت: دلت آمد این قدر من را اذیت کنی؟ گوهر چشمش را کمی بالا آورد و دهانش را برای خنده باز کرد. دندانهای سفید و منظمش، علی را به وجود آورد. توانم با خنده گفت: شما هم خوب بلد بودید. چهره فرشتهسایی که در این چند صحنه از گوهر در ذهن و مغز و روح علی نقش بست، هرگز پاک نشد.
بخش پایانی کتاب به تصاویری اختصاص یافته که در آن پیشنیه نویسنده و خانوادهاش تشریح میشود. همچنین در برخی عکسها مولف در جبهههای جنگ نشان داده شده است که برخی همرزمان وی نیز در این عکسها حضور دارند.
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