نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ضریح حرم شهدای گمنام و سنگ یادبود 36 شهید جاوید الاثر هیئت انصار رزمندگان اسلام کرج شامگاه پنجشنبه و با حضور مسئولان استانی رونمایی می شود.

وی افزود: مراسم رونمایی در هیئت انصار رزمندگان در میدان والفجر کرج برگزار می شود.

ادیبی اظهار داشت: بزرگداشت یاد و نام شهدا و عرض ارادت به ساحت پاک آنها وظیفه همه آحاد جامعه بوده و این امر در خصوص شهدای گمنام ضرورت بیشتری دارد.

وی گفت: این شهدا از هر شهر و دیاری که باشند امروز میهمان کرج و استان البرز و باعث افتخار استان هستند و باید مطابق شان و منزلت آنها میزبانشان باشیم.

مدیرکل اداره حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان البرز تصریح کرد: بارگاه و مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس باید مطابق با شان آنها بوده و مامنی عارفانه برای تجدید میثاق با آنها باشد.