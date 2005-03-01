عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با "مهر" : بهره مند شدن قشري خاص از سيستم پذيرش بدون كنكور عادلانه نيست // پذيرش دانشجوي پولي از خروج دانشجويان بهتر است // دانشجويان پولي بايد در سيستمي مجزا از ظرفيت اصلي دانشگاه به تحصيل بپردازند

دكتر معيني در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : ايجاد دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي و پذيرش دانشجوي پولي متاسفانه به يك اپيدمي در كشور در حال تبديل شدن است.

وي تصريح كرد : اگر همكاري با دانشگاه هاي خارجي و ايجاد دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارج از كشور جهت ايجاد رشته هاي جديدي باشد كه تاكنون در ايران وجود نداشته مطلوب است. اما نبايد اين دوره هاي مشترك به نام دانشگاه هاي خارجي تمام شود. اگر اين دوره ها با نام كشور خودمان انجام شود و در جهت اعتلاي علم صورت گيرد مفيد خواهد بود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران يادآور شد : اگر دوره هاي مشتركي كه با دانشگاه هاي خارجي ايجاد مي شود به نام كشورهاي خارجي تمام شود و مدرك دانشجو به نام دانشگاه خارجي عجين شود اين امر مي تواند به عنوان يكي از شاخه هاي تهاجم فرهنگي محسوب شود. كشورهاي خارجي به راحتي با استفاده از اين دورها مي توانند وارد كشور شده و ضمن بدست آوردن مبالغي از كشور، در مسائل فرهنگي نيز موثر واقع شوند. به نظر من اين موارد بايد خيلي دقيق بررسي شود.

وي افزود : دورهاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي بايد با نام دانشگاهي وطني تمام شود. ضمن اينكه دانشجوياني كه به اين دوره ها وارد مي شوند بايد در سيستمي كاملا مجزا از دانشجوياني كه از طريق كنكور وارد دانشگاه ها شده اند به تحصيل بپردازند. تعداد دانشجويان اين دوره ها نيز بايد منطقي باشد. ضمن اينكه نبايد ايجاد اين دوره ها مسئولان دانشگاه و اساتيد را از رسيدگي به دانشجوياني كه از طريق كنكور وارد شده اند، بازدارد.

معيني تصريح كرد : نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اين امكان بايد براي تمام اقشار جامعه ايجاد شود تا تمام كساني كه از استعداد برخوردارند و به دليل رقابت سنگين در كنكور نمي توانند وارد دانشگاه شوند، توانايي راهيابي به دانشگاه را بيابند. بايد دولت صندوقي ايجاد كند تا دانشجوياني كه توانايي كمتري از لحاظ مالي دارند و نمي توانند شهريه اين دوره ها را پرداخت كنند با دريافت وام از اين صندوق بتوانند در اين دوره ها به ادامه تحصيل بپردازند و پس از فراغت از تحصيل وام را به صندوق بازگردانند. دانشجوياني هم كه توانايي مالي دارند، نقدا هزينه خود را بپردازند.

وي افزود : اگر شرايطي فراهم نشود كه همه اقشار جامعه بتوانند از اين دوره ها استفاده كنند، ايجاد اين دوره ها غيرعادلانه است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد : وجود اين دوره ها براي جلوگيري از خروج دانشجوياني كه توانايي مالي خوبي دارند و براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مي روند، مفيد است. با ايجاد اين دوره ها اين دانشجويان در كشور ادامه تحصيل مي دهند و از عواقب منفي خروج اين دانشجويان كاسته مي شود.

معيني تصريح كرد : در اينجا بحث بد و بدتر مطرح مي شود. ايجاد دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي و پذيرش دانشجوي پولي در اين دوره ها بد است اما از خروج دانشجويان از كشور مطلوب تر است.