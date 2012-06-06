دولت بابت یارانه بلیت مترو 764 میلیارد ریال بدهکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در سال 86 بالغ بر 52 میلیارد ریال از 200 میلیارد سهم خود، در سال 87 معادل 130 میلیارد ریال از سهم 300 میلیاردی خود، در سال 88 بالغ بر 354 میلیارد ریال از 480 میلیارد سهم خود و در سال 89 نیز معادل 116 میلیارد ریال از سهم 546 میلیاردی خود بابت یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرد.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته نیز دولت 112 میلیارد ریال از سهم 900 میلیارد ریالی خود را پرداخت نکرد و این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه ماه از سال حتی یک ریال از یارانه امسال بلیت مترو نیز پرداخت نشده است.

این گزارش می‌افزاید، در مقابل شهرداری تهران در سال‌های 84 و 85 سهم سالانه 200 میلیارد ریالی خود و در سال‌های 86 و 87 نیز سهم سالانه 450 میلیارد ریالی خود را به صورت کامل پرداخت کرده است.

بنا بر این گزارش، در سال‌های 88 و 89 شهرداری تهران بسیار بیشتر از سهم خود پرداخت کرده، به این ترتیب که در سال 88 بالغ بر 790 میلیارد ریال پرداخته در حالی که مبلغ مصوب 480 میلیارد ریال بوده و در سال 89 نیز معادل 856 میلیارد ریال پرداخت کرده در صورتی که مبلغ مصوب 546 میلیارد ریال بوده است.

این گزارش اضافه می‌کند، شهرداری تهران در سال گذشته نیز سهم یک هزار و 217 میلیارد ریالی را به طور کامل پرداخته و در سال جاری نیز 180 میلیارد ریال از سهم یک هزار و 400 میلیارد ریالی خود را پرداخت کرده است.

در شرایطی که دولت در 7 سال گذشته تنها کمتر از 72 درصد سهم خود را از یارانه بلیت مترو پرداخته، شهرداری تهران به منظور جبران بخشی از بدهی‌های دولت، 16 درصد بیشتر از سهم خود را بابت یارانه مترو پرداخت کرده است.