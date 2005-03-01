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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۲۱

رئيس دانشگاه جندي شاپور در گفتگو با "مهر" : بودجه سال آينده دانشگاه جندي شاپور بدون توجه به شرايط جديد اين دانشگاه تعيين شده است // كمبود بودجه، دانشگاه جندي شاپور را با بحران مواجه خواهد كرد

رئيس دانشگاه جندي شاپور در گفتگو با "مهر" : بودجه سال آينده دانشگاه جندي شاپور بدون توجه به شرايط جديد اين دانشگاه تعيين شده است // كمبود بودجه، دانشگاه جندي شاپور را با بحران مواجه خواهد كرد

رئيس دانشگاه جندي شاپور با انتقاد از وضعيت بودجه اين دانشگاه در سال هشتاد و چهار، گفت : بودجه سال آينده دانشگاه جندي پور بدون توجه به نو بودن اين دانشگاه درنظر گرفته شده است و به طور حتم با اين بودجه، دانشگاه به مشكل برخواهد خورد.

دكتر شيروي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : متاسفانه در سال آينده نيز وضعيت بودجه دانشگاه جندي شاپور مطلوب نخواهد بود. با توجه به اينكه دانشگاه جندي شاپور اخيرا مستقل شده، نياز به مديريت هاي جديد و تجهيزات آزمايشگاهي دارد. به همين جهت بودجه تخصيصي به اين دانشگاه جوابگوي نيازهاي اين دانشگاه نخواهد بود.

وي تصريح كرد : با توجه به نو بودن دانشگاه جندي شاپور اين دانشگاه در حال افزايش ظرفيت، ايجاد رشته هاي جديد و توسعه همه جانبه در تمام زمينه هاي آموزش عالي، صنفي و دانشجويي است. متاسفانه در بودجه سال آينده اين موارد درنظر گرفته نشده و بدون در نظر گرفتن اين موارد بودجه اين دانشگاه نيز همانند ساير دانشگاه ها تنها از درصد محدودي افزايش برخوردار شده است. افزايش محدود بودجه هاي دانشگاه ها نيز مربوط به دستمزد و حقوق كارمندان دانشگاه است و نمي تواند به بخش عمراني يا آموزشي دانشگاه اختصاص يابد.

رئيس دانشگاه جندي شاپور يادآور شد : وضعيت نامطلوب بودجه دانشگاه جندي شاپور در سال آينده دانشگاه را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد كرد. براي رفع اين مشكل، در كميسيون آموزش و تحقيقات بحث بودجه دانشگاه را مطرح كرده ايم و پيشنهاد اصلاح بودجه دانشگاه را نيز ارائه داده ايم اما هنوز جوابي دريافت نشده است.

وي ياد آور شد : خوشبختانه بودجه هاي دانشگاهي در پايان سال به دولت بازگردانده نمي شود و به سال بعد منتقل مي شود.

کد مطلب 161987

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