حضور استانی البرز در نمایشگاه صنایع دستی/ حضور فردی مزایای بهتری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش ها برای استان شدن البرز با هدف استفاده بهینه و به موقع از موقعیت ها و ظرفیت ها و به کارگیری آنها برای رشد و پیشرفت همه جانبه استان صورت گرفت تا البرز آن گونه که برازنده توانمندی ها و پتانسیل های بعضا بی بدیلش است در کشور شناخته شود.

استان شدن البرز در بسیاری از زمینه ها بسترهای رشد و پیشرفت را فراهم آورد اما در مواردی نیز به دلیل عدم فراهم آوردن زیرساخت ها و عقب ماندگی های بوجود آمده در سال های حاشیه نشینی، هنوز برکات و آثار استانی شدن دیده نشده است.

استان البرز در زمینه های بسیاری از جمله صنعت، کشاورزی، علمی، فرهنگی و گردشگری حرف های بسیاری برای گفتن دارد اما باید دید استان شدن شرایط و بستر شکوفایی و معرفی این ظرفیت ها را فراهم کرده یا خیر؟

یا به عبارتی مسئولان و مدیران ذیربط تا چه حد توانسته اند از مزیت استان بودن در جهت معرفی توانمندی حوزه تحت مدیریت خود استفاده کنند؟

یکی از حوزه هایی که البرز توانمندی های زیادی در آن دارد که بعضا در کشورنیز بی بدیل است، حوزه گردشگری و صنایع دستی، تحت مدیریت اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان است.

میراث فرهنگی و صنایع دستی استان پس از استان شدن تلاش های زیادی برای شکوفایی و معرفی استعدادها و ظرفیت های استان در این حوزه کرد و هر چند در مواردی نیز با بی مهری ها و بی توجهی ها مواجه شد اما دست از تلاش برای یافتن راه های مناسب و نو به منظور معرفی و به کارگیری ظرفیت ها برنداشته است.

هنرمندان صنایع دستی استان امسال تلاش کردند که با دستی پر و آثار هنری در خور توانمندی های استان، در نمایشگاه صنایع دستی حضور یافته و به بهترین نحو ظرفیت های استان در مقوله هنر و صنایع دستی را معرفی کنند، اما متاسفانه بسترهای لازم برای این حضور فراهم نشد.

پراکندگی غرفه ها و تفکیک مقوله های مرتبط هنری از هم در نمایشگاه سبب شد تا البرز برازنده یک استان در این نمایشگاه حضور نداشته و ظرفیت هایش آن طور که باید به چشم نیاید.

البرز سال ها در پس حاشیه نشینی متحمل عقب ماندگی هایی شد که یا جبران ناپذیر بوده یا به سختی و در طی زمانی طولانی قابل جبران خواهد بود که خود با مشکلات و معضلات عدیده ای همراه می شود. بنابراین تکرار آزمون و خطا و از دست دادن فرصت هایی از قبیل حضور پررنگ در نمایشگاه ها و میادین ملی، می تواند آثار سویی برای استان به همراه داشته باشد که بر دامنه عقب ماندگی ها بیفزاید.

در خصوص حضور استانی البرز در نمایشگاه صنایع دستی به سراغ رئیس هیئت مدیره تعاونی فراگیر ملی هنرمندان صنایع دستی و پیکرتراش نامی استان که خود در نمایشگاه امسال حضور داشتند رفتیم تا بی مهری ها را از زبان وی شنیده و بازگو کنیم.

محسن گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر حضور البرز در نمایشگاه صنایع دستی برای اولین بار و به شکل استانی را همراه با کاستی ها و ضعف هایی ارزیابی می کند که در سال های گذشته و در حضور فردی احساس نمی شد.

وی آموزش، تولید و فروش را سه مقوله مرتبط با هم در زمینه صنایع دستی دانست و گفت: تعاونی فراگیر ملی قصد دارد این سه مقوله و عناصر مرتبط به آنها را در یک مجتمع و به صورت هدفمند و یک شهرک هنری گرد هم آورده تا با نظم دادن به عملکرد این سه گروه، بازدهی بیشتر و متناسب تری از فعالیت آنها داشته باشد.

گلستانی اظهار داشت: در نمایشگاه صنایع دستی خیلی تلاش کردیم که اهداف تعاونی فراگیر ملی را بیان و مزایای آن را معرفی کنیم اما متاسفانه نمایشگاه و نمایشگاه داران با این مقوله نا آشنا و نامانوس هستند و کوچک ترین تمایلی نیز برای انس با تعاونی در آنها دیده نشد.

وی تجزیه و تفکیک مقوله های مرتبط با هم و همچنین پراکندگی غرفه ها را عامل اصلی حضور کمرنگ البرز در نمایشگاه دانست و گفت: اگر توانمندی های هنری استان یک جا و به صورت منظم به نمایش در می آمد حضور پر رنگ تر و مطابق ظرفیت ها بود.

رئیس هیئت مدیره تعاونی فراگیر ملی تصریح کرد: سال های قبل که هنرمندان به صورت فردی در نمایشگاه حضور داشتند، حضورشان موفق تر و پررنگ تربود ضمن آنکه از مزایا و امکانات مناسب تر و بیشتری نیز برخوردار بودند.

وی گفت: استان شدن باید زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر را فراهم کند و باعث شود در میادین و صحنه های ملی، حضوری پررنگ تر داشته باشیم اما این بار استان شدن موجب شد تا از مزایای حضور فردی نیز بی بهره بمانیم.

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لیلا جعفری