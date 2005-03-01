استقلال با دو گل ازسد پگاه گيلان گذشت

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال استقلال درنيمه دوم ديدارمقابل پگاه گيلان با يك تغييرپا به ميدان گذاشت وبا آوردن عليرضا اكبرپوربه جاي بهشاد ياورزاده اين بازيكن را به جناح راست آورد ومنصوريان را به چپ فرستاد تاهم ازنفوذهاي حميد محمدخاني درجناح راست پگاه جلوگيري كند وهم بتواند توان هجومي خود را ازجناح راست با حضور فرزاد مجيدي و اكبرپوربيشترنمايد.

اين حربه استقلال درنيمه دوم جواب داد و اين تيم موفق شد بارها ازجناح راست برروي دروازه پگاه خطرسازباشد كه درخشش راديانوويچ سنگربان پگاه مانع ازگلزني بيشتراستقلال شد.

پگاه گيلان نيزبا مربي تازه خود كراوس قصد استفاده ازضد حملات وبهره گيري ازعمق دفاع استقلال را داشت كه دراين ميان حميد محمدخاني نتوانست به تنهايي ازپس مردان دفاعي پرتعداد استقلال برآيد وعملا خطرچنداني دروازه استقلال را تهديد نكرد.

حملات پردامنه استقلال دردقايق وقت اضافه ثمرداد تا رضا عنايتي دومين گل خود را دريك صحنه تك به تك با دروازبان حريف دردقيقه 92 به ثمربرساند وتيمش را به يك امتيازبا ارزش آشنا نمايد.

گفتني است: استقلال با اين پيروزي صاحب 39 امتيازشد تا پس ازفولاد خوزستان، ذوب آهن وپرسپوليس دررده چهارم جدول رده بندي قرارگيرد. پگاه نيزبا اين شكست 12 امتيازي ماند وبا يك پله سقوط به رده شانزدهم تنزل كرد.