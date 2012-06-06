سفیر امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به البرز رسید

به گزارش خبرنگارمهر، رضا محمدی نماینده ویژه معاون هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه شنبه در استان البرز حضور یافت و در بازدید چهره به چهره درمنزل پیشکسوتان عرصه نمایش، تئاتر، نگارگری، موسیقی و نقاشی حاضر شد و پای درد دلها و دیدگاه های آنها نشست.

در اولین روز این بازید، مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و ابراهیم گله دارزاده معاون هنری سینمایی استان، نماینده امورهنری در وزارت فرهنگ و ارشاد راهمراهی کردند.

داوود فتحعلی بیگی استاد درجه یک هنری و رئیس انجمن تئاتراستان، صمد چینی فروشان پیشکسوت عرصه تئاترکشور، امیرهوشنگ آقامیری نگارگر با تجربه، حسین پرنیا استادعرصه موسیقی، شهریاراحمدی ازنقاشان چیره دست درعرصه بین المللی از جمله هنرمندانی بودند که در این روز تقدیر شدند و لوح تقدیر.دریافت کردند



دیدار با هنرمندان استان در منازل آنها تا هفته آینده هر روز ادامه دارد و هنرمندان علاوه بر بیان دغدغه های فرهنگی و هنر خویش در نامه ای جداگانه خواسته های هنری خویش و استان البرز را به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وی منعکس خواهند کرد.