ادارات گناباد طرح های اوقات فراغت خود را به فرمانداری اعلام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: با برنامه ریزی صحیح و پرکردن اوقات فراغت جوانان می توانیم از بسیاری از آسیب ها جلوگیری کنیم.

وی افزود: اینکه در جامعه ما القا شده نشاط وجود ندارد یکی از افکار شوم دشمنان اسلام و ایران بوده در حالیکه ما مسلمان و پیرو قرآنیم که به ما آموخته ذکر خدا باعث نشاط و آرامش روح است.

وی ادامه داد: با عنایت به نامگذاری امسال، 111 سال قبل عده ای از روحانیت اصفهان اعلامیه ای مبنی بر حرام بودن استفاده از هر نوع کالای خارجی صادر کردند ولی متاسفانه به دلیل جو حاکم این خواسته عملی نشد.

صفایی افزود: در حال حاضر با جو حاکم بر ایران باید همه با هم در راه رسیدن به این هدف بزرگ که ضربه مهلکی بر دشمنان ایران اسلامی خواهد بود گام برداریم.

وی از همه مسئولین اجرایی شهرستان خواست که هماهنگی و تعامل لازم را در این خصوص داشته باشند تا کلاسها و اردوها از نظر کمی و کیفی به نحو مطلوبی برگزار شود و ترتیبی اتخاذ شود تا از موازی کاری نیز جلوگیری شود.

صفایی بیان داشت: تمامی ادارات و نهادهایی که طرح اوقات فراغت دارند برنامه های خود را به ستاد اوقات فراغت مستقر در فرمانداری اعلام کنند.

وی گفت: پس از جمع آوری طرح ها، با دعوت دبیر ستاد اوقات فراغت جلسه تخصصی با حضور ادارات مربوطه جهت برنامه ریزی و جلوگیری از موازی کاری برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: از طریق بخشداران به روستاها اعلام شود که شورای فرهنگی روستاها جهت هماهنگی کلاسها فعال شده و برنامه های خود را اعلام کنند.

صفایی تصریح کرد: ادارات و نهادها برنامه ریزی لازم را برای جذابیت و شاد بودن محیط برگزاری کلاسها مدنظر داشته باشند.