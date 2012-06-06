لزوم توجه به توانمندیهای ورزشی و هنری توانخواهان بهزیستی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از آمادگی همکاری این اداره کل با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس خبر داد.

وی با اشاره به محوریت سازمان بهزیستی براساس پیشگیری و توانمند سازی، اظهار داشت: همکاری این دو نهاد می تواند باعث تحقق هرچه بیشتر این دو محور شود.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: با توجه به توانمندیهای توانخواهان بهزیستی هرمزگان در زمینه های ورزشی، هنری و کسب رتبه های برترجهانی و کشوری، توجه به توانخواهان بهزیستی هرمزگان در رشته های ورزشی و ایجاد زمینه های فرهنگی عاملی در راستای شکوفا شدن بیشتر استعدادهای این افراد است.

این مسئول با بیان اینکه 57 هزار مددجو تحت حمایت و بیش از 460 مهدکودک تحت نظارت اداره کل بهزیستی هرمزگان است، بر فعال سازی محلات و ایجاد کارهای اجتماع محور در محلات تاکید کرد.

شهره معظمی گودرزی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس نیز در ادامه این دیدار از آمادگی همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با اداره کل بهزیستی هرمزگان در برگزاری برنامه های مشارکتی خبر داد و این همکاری را موجب گسترش ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهروندی خواند.